Сервис Uber возобновляет работу во Львове, чтобы помочь с перевозкой товаров первой необходимости и помощи. Компания разместила сообщение следующего содержания.

«Мы знаем, что вы проводите дни и ночи, защищая свою семью, друзей и страну. Поэтому после консультации с Львовским городским советом мы приняли решение возобновить сервис Uber во Львове, чтобы обеспечить возможность перевозки пожертвований и гуманитарной помощи.»

В Uber заявили, что самый высокий приоритет — безопасность, поэтому:

Сервис не должен использоваться для персональных поездок (если они не вынуждены)

Следуйте указаниям местных властей — поездки без специального разрешения на передвижение во время комендантского часа (сейчас 22:00 — 06:00) невозможны

Волонтеры и общественные организации могут использовать сервис для перевозки предметов первой необходимости

Если вы слышите сирены, ищите укрытия. Вот ссылка на карту укрытий в городе.

Если вам нужно использовать Uber для перевозки товаров первой необходимости, вы можете сделать это бесплатно, используя следующий код LVIV15*. Uber не взимает с водителя плату за обслуживание.

Uber отслеживает, какая помощь необходима непосредственно в Украине, но компания хочет услышать и от клиентов, что в данный момент имеет наибольшее значение. Заполните эту форму, если вы хотите поделиться идеями, как Uber может поддержать Украину и ее население.