



До Всесвітнього дня туризму, що відзначається кожного року 27 вересня, Uber представив оновлені дані про міжнародні ділові подорожі. Зараз, коли обмеження на міжнародні поїздки послаблюються, спостерігається поступове повернення ділових поїздок та відряджень. Оскільки обмеження продовжують послаблюватися, а бронювання подорожей зростає, лише за останні 4 місяці кількість поїздок до аеропортів Києва в додатку зросли на 60% для аеропорту «Київ» імені Сікорського та на 24% для аеропорту «Бориспіль».

Дані від Uber про подорожі у 2021 році по всій Європі, на Близькому Сході та в Африці показали такі 10 найпопулярніших аеропортів світу:

Хітроу, Лондон, Велика Британія Шарль де Голль, Париж, Франція Орлі, Париж, Франція Лісабон, Португалія Мадрид, Іспанія Каїр, Єгипет Джедда, Саудівська Аравія Амстердам, Нідерланди Варшава, Польща Бухарест, Румунія

Внутрішні дані по Україні показали, що п’ятниця та субота — найзавантаженіші дні для поїздок в аеропорт у році. Якщо говорити про найбільш затребуваний час: у суботу о 7 годині ранку спостерігається більше поїздок з точкою висадки в аеропорту, ніж у будь -яку іншу годину дня — саме коли пасажири відправляються в аеропорт у відпустку або у відрядження. Тоді як 14:00 п’ятниці є найбільш завантаженою для людей, які повертаються додому.

Але не тільки кількість подорожей до аеропортів збільшується, ще й ділові поїздки в Україні так само значно зросли: з початку року клієнти здійснили +37,71% поїздок за допомогою рішення Uber for Business. Пасажири змінюють роботу в «домашньому офісі» на поїздки в корпоративний офіс, а фізичні ділові зустрічі та професійні обіди, безумовно, повертаються в наше життя.

Ділові поїздки в центрі Києва є наймасовішими о 10 годині ранку та о 18 годині вечора. У порівнянні з іншими містами регіону, Київ займає 3-тю позицію за часом поїздок до офісів.

Рейтинг міст за часом поїздок до офісів:

Париж, Цюріх, Ер-Ріяд та Джедда о 8 годині ранку Прага, Берлін, Рим, Варшава, Лісабон, Бухарест, Мадрид та Дубай о 9 годині ранку Київ та Каїр о 10 годині ранку Найробі та Абу-Дабі об 11 годині ранку

Джерело: Uber