Uber запустил сервис проката электровелосипедов Uber Bike в Сан-Франциско. Услуга стоит $2 за 30 минут, а велосипед Jump можно оставить практически в любом месте

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Компания Uber объявила о запуске услуги Uber Bike, которая позволит пользователям сервиса взять напрокат электрический велосипед и доехать до точки назначения самостоятельно, если плата за стандартную поездку на автомобиле покажется излишне высокой, а время ожидания ближайшего водителя – слишком долгим.

Услуга Uber Bike by JUMP пока работает в пилотном режиме в Сан-Франциско, она запущена совместно с нью-йоркским стартапом JUMP (JUMP Bikes), ранее известным как Social Bicycles. Для участия в тестировании необходимо подать заявку, так как на этом этапе потенциальным клиентам доступно всего 250 велосипедов с электродвигателем.

Заказ велосипеда осуществляется с помощью стандартного приложения Uber, в котором необходимо выбрать опцию Bike. После этого на карте покажут ближайшие свободные велосипеды, которые можно забронировать в приложении – с этого момента начинается отсчет времени. В отличие от стандартного Uber, который приедет к вам, к велосипеду придется идти самостоятельно.

Каждый электровелосипед Jump оснащен встроенным U-образным замком с цифровым кодом, который приложение Uber выдаст тому, кто зарезервировал данный экземпляр.

Прокат велосипеда стоит $2 (~55 грн) за 30 минут, каждая минута превышения лимита обойдется еще в $0,07 (2 грн), так что сервис действительно рассчитан на короткие поездки, а не на неспешные “туристические покатушки”.

После окончания поездки велосипед Jump надо будет закрепить у любой доступной велостойки, что выгодно отличает его от сервисов вроде Nextbike, где велосипед можно оставлять только на фирменных станциях со стойками-замками.

Отметим, что выбор электрической модели (electric pedal assistance) обусловлен в первую очередь ландшафтом Сан-Франциско, где далеко не каждый велосипедист сможет заехать на холм без помощи электродвигателя. Помимо встроенного замка и вспомогательного электродвигателя велосипед JUMP оснащен объемным багажником, а все провода и компоненты спрятаны внутрь рамы.

Источник: Uber