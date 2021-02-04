Uber запустив безкоштовну мережу Wi-Fi для всіх користувачів Uber Shuttle в Києві





Uber оголосив про запуск безкоштовної мережі Wi-Fi для всіх користувачів Uber Shuttle, завдяки чому пасажири можуть не витрачати час даремно під час поїздки, а вчитися, працювати або переглядати останні новини.

Також використовуючи спеціальний промокод WIFICONNECT в додатку, користувач може отримати дві безкоштовні поїздки на Uber Shuttle.

Київ став першим і єдиним містом в Європі, де в даний час доступний Uber Shuttle. На даний момент в Uber Shuttle є 46 маршрутів, які покривають всі райони міста.

В листопаді минулого року Uber представив пакети-підписки Shuttle — нову послугу для постійних користувачів сервісу. Нова пропозиція на підписку включає пакети на 4, 10, 20 чи 30 поїздок зі знижкою до 70% у порівнянні зі звичайною ціною поїздки. Використовуючи ці пакети, постійні пасажири можуть зекономити гроші та час, а також зручніше відслідковувати використання поїздок.

Щоб поліпшити взаємодію з користувачами Uber Shuttle в Києві, Uber також запустив новий додаток для користувачів Android, спеціально для сервісу Uber Shuttle в Києві. Цей застосунок дозволяє зручніше переглянути доступні маршрути шатла, вибрати потрібний час посадки і забронювати місце для одного або декількох осіб. Також з додатку Uber Shuttle можна перейти до Google Карт, де буде побудований маршрут до зупинки, на яку прибуває шатл. Тепер пасажири отримують нову перевагу — безкоштовний Wi-Fi в кожній поїздці. Швидкість Wi-Fi-з’єднання в шатлах залежить від якості покриття 4G, тому в різних частинах міста вона може відрізнятися.

Нагадаємо, що крім сервісу Shuttle, Uber в Києві пропонує також UberX, Select, Black, Van, Green і недавно запущені сервіси Comfort і Pool Chance.

Джерело: Uber