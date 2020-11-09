«Uber-проездной»: Uber запускает пакеты-подписки на Uber Shuttle со скидками до 70% (и новую версию приложения)





Сегодня, 9 ноября 2020 года, сервис Uber запустил новую услугу для постоянных пользователей сервиса Shuttle в Киеве в виде пакетов-подписок на несколько поездок. Также компания обновила приложение Uber.

В частности, новое предложение на подписку включает пакеты на 4, 10, 20 или 30 поездок со скидкой до 70% по сравнению с обычной ценой за поездку. Используя эти пакеты, постоянные пассажиры могут сэкономить деньги и время, а также удобнее отслеживать использование поездок. Пакеты действительны только для поездок в Uber Shuttle и могут быть использованы в радиусе 2 км от мест посадки и высадки, выбранных пассажирами во время покупки.

Пакет подписки можно оплатить наличными или картой, а оставшееся количество поездок можно проверить в приложении. Чтобы заказать пакет-подписку следует совершить следующие шаги:

Открыть приложение Uber или приложение Uber Shuttle и выбрать желаемое место посадки и высадки.

Выбрать Uber Shuttle и нажать «Забронировать место».

Пользователю предложат подтвердить бронирование или просмотреть доступные пакеты.

Нажать кнопку «Просмотреть пакеты», чтобы узнать больше о доступных пакетах со скидками.

В компании напомнили, что как и во время любой поездки на платформе Uber, все водители и пассажиры должны использовать защитные маски во время поездок на Shuttle. На данный момент максимальная вместимость каждого транспортного средства ограничена, и компания рекомендует пользователям не садиться рядом с другими пассажирами.

Кроме того, Uber представил обновленный дизайн приложения, сделав его «более интуитивно понятным и удобным как для начинающих, так и для постоянных клиентов». Благодаря новому дизайну, пользователи-новички смогут легко найти Shuttle в приложении и быстро разобраться в сервисе. А постоянные пользователи Shuttle смогут использовать сервис еще быстрее, бронируя поездки для наиболее частых маршрутов в 2 касания и т.д.

Напомним, что с момента запуска Uber Shuttle в Украине в мае 2019 года, сервис расширил географию своей работы с 4 до 26 маршрутов. Сервис доступен с понедельника по пятницу с 7 утра до 9 вечера. Также с помощью бесплатной услуги Shuttle Heroes, Uber предоставил ключевую услугу для поддержки медиков и работников предприятий критической инфраструктуры города во время карантина в связи с COVID-19. За два месяца сервис Shuttle Heroes помог более 60 000 человек безопасно и бесплатно добраться на работу и обратно.

Недавно Uber представил новую услугу «Pool Chance», используя которую можно получить до 30% возмещения стоимости поездки, разделив ее с другим пассажиром.

Источник: Uber