Ученые растеряны: Солнце будет разгораться в ближайшие годы, а должно было бы быть спокойным

В NASA предупреждают, что 25 цикл солнечной активности оказался гораздо более мощным, чем ожидалось.

Обычно Солнце следует 11-летнему циклу активности, который начинается с периода длительного покоя — солнечного минимума. Далее минимум постепенно следует к максимуму активности, когда материнская звезда провоцирует мощные солнечные бури. Эта закономерность коррелирует с количеством темных пятен на поверхности Солнца, которое увеличивается или уменьшается в зависимости от активности звезды.

Цикл солнечных пятен также регулируется более длительным, 22-летним циклом, известным как цикл Хейла. В течение этого цикла магнитные полюса Солнца полностью меняют полярность, а затем возвращаются к исходному состоянию. Однако кроме этого наша звезда также подвергается долгосрочным колебаниям активности, которые могут охватывать не одно десятилетие и их гораздо труднее объяснить и предсказать.

Например, в период с 1645 по 1715 год Солнце демонстрировало минимальную активность. Этот период известен как минимум Маундера. Похожий период, получивший название минимума Дальтона, длился с 1790 по 1830 год, когда солнечная активность в целом была значительно ниже в течение последовательных циклов солнечных пятен.

В начале 21 века снижение солнечной активности привело ученых к мысли, что Солнце входит в длительный цикл минимума. Это предположение получило еще большее распространение по результатам последнего солнечного минимума в 2013-2014 годах. Однако текущий 25 цикл солнечной активности, который сейчас достиг своего пика, полностью опровергает эту теорию.

Американские исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA проанализировали ключевые показатели солнечной активности, включая солнечный ветер, напряжение магнитного поля и количество пятен. Астрофизики выяснили, что солнечные пятна постепенно растут с 2008 года и, вероятно, будут продолжать расти в течение будущих циклов. Это свидетельствует о том, что теория длительного солнечного минимума требует тщательного пересмотра.

«Все признаки указывали на то, что Солнце входит в длительную фазу низкой активности. Поэтому для нас стало неожиданностью, что эта тенденция изменилась. Солнце медленно просыпается», — отмечает ведущий автор исследования, физик по исследованию плазмы из лаборатории реактивного движения NASA Джейми Джасински.

Сейчас подходит к концу последний максимум солнечной активности, который официально начался в 2024 году. По словам ученых, он протекает не так, как ожидалось. Когда в конце 2019 года начался текущий цикл солнечной активности, специалисты из Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) предполагали, что период солнечного максимума должен начаться примерно в 2025 году. Они ожидали, что он будет относительно слабым, как и предыдущий цикл.

Однако довольно быстро стало понятно, что период солнечного максимума начнется раньше и будет гораздо активнее, чем прогнозировалось. На Солнце уже зафиксировано наибольшее количество пятен за последние 20 лет. Кроме этого на звезде произошло рекордное количество мощных вспышек класса X — — самого мощного типа взрыва, который может произойти на Солнце.

Во время текущего солнечного максимума Земля уже столкнулась с несколькими мощными геомагнитными бурями. Наиболее примечательным из них стало «экстремальное» событие в мае 2024 года, вызвавшее одно из самых ярких полярных сияний за последние столетия и нанесло ущерб более чем на 500 млн долларов.

Результаты исследования указывают на то, что тенденция, которая наблюдалась в течение нескольких последних лет, может сохраниться в следующих солнечных циклах. Это может привести к серьезным последствиям, ведь навигационные системы, такие как GPS, электросети и спутники, уязвимы к воздействию солнечных бурь. В настоящее время неясно, почему за последние несколько десятилетий произошел всплеск солнечной активности или что может быть причиной ее возрождения.

