Первый в истории взгляд на южный полюс Солнца — фото Solar Orbiter

Европейское космическое агентство (ESA) 11 июня опубликовало первые в истории снимки южного полюса Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter.

Отмечается, что фото были сделаны 23 марта и демонстрируют Солнце с ракурса, который до этого никогда не наблюдался ни человеком, ни одним космическим аппаратом. Последние несколько месяцев Solar Orbiter находился наклоненным на 17 градусов ниже солнечного экватора с целью впервые сфотографировать южный полюс Солнца.

Полученные изображения охватывают южный полюс Солнца в широком диапазоне видимых и ультрафиолетовых длин волн. Для этого Solar Orbiter использовал около 10 приборов, которые находятся у него на борту. Ему удалось сфотографировать запутанные клубки магнитного поля, высокоскоростное движение потоков плазмы.

В ESA отмечают, что полученные фото помогут в течение ближайших лет улучшить понимание механизмов образования солнечного ветра, космической погоды и 11-летнего цикла нашей звезды. Сейчас, когда Солнце находится на пике своей активности, особый интерес представляют магнитные измерения, полученные с помощью прибора Polarimetric and Helioseismic Imager.

Созданные с помощью Polarimetric and Helioseismic Imager карты магнитного поля Солнца демонстрируют кое-что необычное: тогда как большинство магнитов имеют четкий северный и южный полюса, на южном полюсе Солнца действуют магнитные поля как северной, так и южной полярности. Астрономы из ESA считают, что это временное явление, которое свидетельствует о приближении инверсии магнитного поля, которая происходит раз в 11 лет. Это означает, что солнечный максимум будет постепенно переходить к минимуму. Следующий солнечный минимум должен состояться примерно через 5-6 лет. Тогда полюса нашей звезды будут демонстрировать только одну магнитную полярность.

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В течение ближайших лет Solar Orbiter сможет еще несколько раз проверить прогнозы космической погоды. При поддержке гравитационного притяжения Венеры Solar Orbiter продолжит наклонять свою орбиту дальше от солнечного экватора, достигнув наклона в 24 градуса в декабре 2026 года и 33 градусов в июне 2029 года. Эти данные изменят наше понимание магнитного поля Солнца, солнечного ветра и солнечной активности.

Источник: LiveScience