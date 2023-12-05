Ученые смогли увеличить мощность лазеров в 9 раз ─ это позволит бороться с роями дронов

Ученые нашли способ увеличить мощность лазеров в 9 раз без снижения качества луча. Этот прорыв позволит создавать лазерное оружие дальнего действия, способное плавить цели. Команда исследователей из Университета Южной Австралии, Университета Аделаиды и Йельского университета также утверждает, что мощные лазеры могут способствовать новым научным открытиям.

«Мощные волоконные лазеры жизненно важны в производстве и обороне, и их роль становится все более актуальной с распространением дешевых беспилотных летательных аппаратов (дронов) на современных полях сражений», — сказал д-р Линь Нгуен из Университета Южной Австралии.

Отмечается, что рой дешевых дронов может быстро истощить ракетный ресурс, оставив важные объекты без защиты.

«Мощные волоконные лазеры с их чрезвычайно низкой стоимостью выстрела и высокой скоростью света являются единственным реальным оборонным решением в долгосрочной перспективе», ─ заявляют исследователи.

До сих пор многорежимные волоконные лазеры были гораздо более мощными, чем однорежимные версии, однако их лучи страдали от рассеяния. Это существенно снижало их эффективность на больших расстояниях. Благодаря новому исследованию удалось найти решение, позволяющее ограничить рассеяние и создать высококачественный мощный луч, который способен нанести серьезный ущерб удаленной цели. Это исследование финансировалось ВВС США.

Военные во всем мире все чаще используют мощные лазеры для противодействия воздушным угрозам. Например, в Израиле создают лазерную систему для уничтожения дронов, ракет и артиллерийских снарядов.

Источник: yahoo

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