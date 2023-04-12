Удачный выстрел: игрок в Counter-Strike убил пятерых соперников одной пулей

Несколько дней назад игрок с ником sp1cay играл с друзьями в Counter-Strike: Global Offensive, и ему удалось совершить невероятно удачный выстрел, который сразу привёл его команду к победе.

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Матч начался с того, что sp1cay совершил короткую пробежку и бросил гранату по направлению скопления врагов. Затем он выхватил свою снайперскую винтовку AWP и произвёл одиночный выстрел в соперника.

Этот выстрел поразил первоначальную цель, а затем соперника, который стоял позади. А затем – следующего соперника, который стоял позади. И так далее до тех пор, пока не были убиты пять соперников. Таким образом, всего одним невероятно удачным выстрелом sp1cay смог уничтожить всех врагов и добиться победы в матче.

В Counter-Strike есть термин «Ас», применяемый к игрокам, которые в одиночку уничтожают 5 соперников. В Counter-Strike это может быть целая команда. Это очень редкое достижение, которое не зависит от количества затраченных боеприпасов или времени. Но получение такого достижения в результате всего лишь одного выстрела является уникальным случаем. Возможно, это единственный зафиксированный случай за всю историю Counter-Strike: Global Offensive.

Источник: kotaku