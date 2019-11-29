Uklon запустил функцию чаевых и анонсировал добавление поддержки Apple Pay в качестве способа оплаты

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Как стало известно, украинский сервис онлайн-заказа такси Uklon добавил в приложение новую функцию — теперь клиенты могут выражать свою благодарность водителям по поводу качественного сервиса не только «звездочками», но и иным путем. Речь о функции чаевых.

Соответствующая опция появилась в последней версии приложения Uklon. Соответствующая опция будет появляться, если поставить водителю оценку «4» или «5». По желанию клиент может оставить безналичные чаевые — до 20% от суммы поездки или самостоятельно выбирать желаемую сумму.

Сейчас сервис тестирует одновременно три варианта опции чаевых:

0, 10 грн, 20 грн или свою сумму; 0, 10%, 20% от стоимости проездки или свою сумму; ползунок, аналогичный управлению ценой, от 0 до 20%.

По итогам тестирования оставят один вариант.

Одновременно Uklon анонсировал добавление оплаты через Apple Pay на следующей неделе, возможность платить через Google Pay сервис добавил еще в июле 2019 года.

Остается добавить, что Uber внедрила опцию чаевых еще в конце 2017 года, причем пользователи восприняли это новшество не самым лучшим образом.