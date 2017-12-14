Украинцы теперь могут оставлять чаевые водителям Uber – анонимно, спустя месяц и любую сумму на свое усмотрение

Компания Uber решила, что благодарность клиентов за отличный сервис не должна ограничиваться исключительно высокими оценками и стикерами для водителей и решила добавить возможность оставить чаевые. Впрочем, реализация процесса вызывает определенные вопросы.

“За прекрасный сервис нужно вознаграждать. Мы рады представить новую функцию – чаевые через приложение, с помощью которой можно показать свою благодарность водителю за отличный сервис и направить чаевые просто из приложения Uber – отметили в пресс-службе сервиса.

Функция чаевых доступна в приложениях всех пассажиров в Украине со среды, 13 декабря. Соответствующая опция будет появляться, если поставить водителю оценку “5”. Чаевые направляются исключительно по собственному желанию и анонимно. Клиент может выбрать сумму из предложенных вариантов или добавить собственную, при этом с суммы чаевых комиссия Uber не взимается.

После завершения поездки у клиента будет 30 дней, чтобы прислать водителю чаевые. Это можно сделать с аккаунта пассажира онлайн или квитанции, полученной по электронной почте. В этом случае надо будет выбрать поездку из истории или найти квитанцию, а затем выбрать пункт “Добавить чаевые”.

Со своей стороны отметим, что вопросы возникают к самому процессу перевода чаевых. Так как он анонимен, то водитель не поймет, кто именно решил дополнительно вознаградить его за отличную поездку. Ну, а сам клиент вряд ли сможет почувствовать моральное удовлетворение от того же процесса, так как он будет происходить постфактум и деперсонализированно, а значит будет отсутствовать человеческое взаимодействие и связанные с ним положительные эмоции.

Источник: Uber