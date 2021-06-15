Українcька IT-компанія Grammarly назавжди переходить до віддаленої роботи у гібридному форматі





Компанія Grammarly, яка розробляє онлайн-сервіс для допомоги у написанні текстів англійською мовою, повідомила, що назавжди переходить до віддаленої роботи в гібридному форматі. Задля захисту здоров’я співробітників у період пандеміїї компанія перейшла до віддаленої роботи минулого березня і планувала повернутися до офісів, коли це стане безпечним, але не раніше вересня 2021 року.

Але зараз Grammarly оголосила, що надалі усі члени команди Grammarly можуть постійно працювати вдома. При цьому протягом року вони періодично зустрічатимуться з колегами для особистої колаборації — наприклад, стратегічного планування або запуску кросфункціональних проєктів. Такі зустрічі команд відбуватимуться щоквартально в одному з хабів Grammarly у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку чи Ванкувері.

Гібридна модель передбачає, що під час віддаленої роботи усі члени однієї команди перебуватимуть у трьох суміжних часових зонах з одним хабом. Це забезпечить щонайменше 6 годин перетинання під час робочого дня для швидкої комунікації та зручної організації онлайн-зустрічей. Хаби Grammarly у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Ванкувері будуть на постійній основі доступними для співробітників, які віддаватимуть перевагу регулярній чи періодичній роботі з них.

«Під час ухвалення рішення щодо віддаленої роботи в гібридному форматі ми враховували, зокрема, й зворотний зв’язок від команди. Ми проводили регулярні опитування, щоб краще розуміти, як колеги почуваються під час роботи з дому та які складнощі в них виникають. Переконані, що новий підхід дає можливість поєднувати переваги віддаленої роботи і роботи з офісу. Окрім цього, він відкриває нові можливості для збільшення нашої команди та розширення різноманіття у ній» — прокоментував Анатолій Вісікірський, менеджер команди People Operations та керівник київського хабу Grammarly.

Також в компанії зазначили, що у зв’язку із викликами пандемії команда Grammarly протягом 2021 року може працювати лише віддалено. Компанія не планує впроваджувати щоквартальні особисті зустрічі команд до наступного року. У Grammarly продовжують стежити за епідеміологічною ситуацією і, щойно це стане безпечно, члени команди зможуть за бажанням працювати з хабів компанії.

Нагадаємо, що на початку поточного року Grammarly створила перший анотований GEC-корпус української мови і виклала його у відкритий доступ.

Джерело: Grammarly