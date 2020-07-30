Украинцам стал доступен сервис Stripe Atlas, позволяющий дистанционно зарегистрировать бизнес в США





После недавнего запуска Spotify многие резко вспомнили о PayPal — тему его (не) запуска в Украине неустанно обсуждают последние десять лет как минимум. И пока PayPal все никак не запустят достойных ему альтернатив, облегчающих ведение ІТ-бизнеса в Украине, появляется все больше. Очередная такая альтернатива — международная платежная система Atlas от калифорнийского стартапа Stripe. Не так давно Stripe обновил условия пользовательского соглашения, и теперь украинцы могут дистанционно зарегистрировать компанию в штате Делавэр (США). На это обратил внимание сооснователь сервиса для найма дизайнеров Awesomic (старое название — Pizdata) и PHP-разработчик Роман Севастьянов. Он уже проверил доступность сервиса и утверждает, что все работает.

Процессинговая компания Stripe была основана в 2011 году братьями Патриком и Джоном Коллисами, а в 2016 году в рамках расширения бизнеса состоялся запуск сервиса Stripe, призванного помочь в экспансии за пределы США и конкуренции с платежной системой PayPal.

Стоимость услуги — $500. Но есть один неприятный момент. Для открытия счета в американском банке в большинстве случаев необходимо личное присутствие. И Atlas не решает этот вопрос. Банки-партнеры Atlas по-прежнему не работают с Украиной. Ссылаясь на инсайдерскую информацию, Роман Севастьянов утверждает, что до конца этого года онлайн-банк Mercury заключит партнерство с новым банком, после чего возможность открыть счет онлайн появится и для резидентов Украины.

До недавнего времени самый простым и надежным способом получить американский банковский счет был Payoneer. После регистрации в системе на почту высылается пластиковая карта, а в личном кабинете появляются реквизиты виртуального счета, которые можно заносить в Stripe. Но недавно с Payoneer приключилась весьма неприятная история и на время средства клиентов оказались заблокированы. Виртуальный счет в Payoneer ≠ нормальный счет в банке, но как временное решение вполне подходит.

Источник: Роман Севастьянов Facebook