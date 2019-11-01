Украинцы дождались двухсимочных iPhone. «ТриМоб» первым запустил eSIM





Многие современные смартфоны, в том числе iPhone двух последних поколений, используют технологию eSIM или электронную SIM-карту — микросхему, распаиваемую на плате в процессе изготовления смартфона и обеспечивающую идентификацию аппарата в сети оператора. Электронная SIM-карта активируется при помощи QR-кода, который предоставляет оператор. Но до сегодняшнего дня украинские операторы не поддерживали eSIM, поэтому для украинского рынка эта технология никакого интереса не представляла. Но вот сегодня украинский мобильный оператор « ТриМоб» первым анонсировал запуск соответствующего сервиса eSIM. То есть, да, украинцы дождались двухсимочных iPhone.

Партнером « ТриМоб» по проекту выступил международный лидер во внедрении систем идентификации — компания IDEMIA.

Чтобы воспользоваться услугой, вовсе не нужно идти в магазин, заказ eSIM осуществляется онлайн в интернет-магазине ТриМоб. После оформления заявки оператор отправит специальный QR-код по указанном адресу электронной почты, который нужно будет отсканировать. Впроче процедура отличается в зависимости от бренда. В устройствах Apple: «Настройка» => «Сотовые данные» => «Добавить сотовый тариф» => Сканирование QR-кода. В смартфонах Google Pixel: 1. Если активирована физическая USIM-карта («Сеть и Интернет» => «+» => Сканирование QR-кода

2. Если физическое USIM-карта не активирована («Сеть и Интернет» => «активация и проверка данных» => Сканирование QR-кода).

Технология позволяет абоненту загрузить несколько eSIM от ТриМоб, что дает возможность иметь одновременно два и более телефонных номера: один из них можно использовать для работы, другие — для личных звонков или приёма вызовов по объявлению. Но одновременно пользоваться ими нельзя.

Существующие пользователи услуг ТриМоб при переходе на eSIM могут сохранить свой номер телефона. А те абоненты, которые воспользовались услугой по переносу мобильного номера (MNP), имеют возможность сразу заказать eSIM.

По состоянию на 01.11.2019 в Украине доступны следующие устройства с поддержкой eSIM: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 iPhone 11 Pro, iPad Pro 12.9 «(gen. 3), iPad Pro 11», iPad Air 10.5 «, iPad mini 5, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL и Surface Pro.

Источник: ТриМоб