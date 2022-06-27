Украинская IT-армия атаковала более 4200 российских сайтов и сервисов за четыре месяца

Российские оккупанты ведут активную войну против Украины не только на земле, воде и в небе, но также в информационном и цифровом пространствах. В то же время, украинская IT-армия IT-армия Украины — сообщество украинских IT-специалистов, созданное на третий день полномасштабного российского вторжения (26 февраля) для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. Все свои действия по кибератакам на оккупантские сайты и сервисы IT-специалисты координируют в Telegram-сообществе с начала вторжения доказала свою способность эффективно давать отпор на собственной территории не хуже ВСУ — за четыре месяца сообщество атаковало более 4200 российских онлайн-ресурсов, сообщили в Минцифре.

В рамках инициативы более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы — с 26 февраля по 26 июня IT-армией было атаковано более 4200 российских онлайн-ресурсов.

Среди целей, по которым успешно работает украинская IT-армия:

Сайты госучреждений, региональные суды, заведения высшего образования, банки. Из-за DDoS-атаки была остановлена ​​работа сайтов государственных учреждений россии, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в ЗВО, а судебные процессы в регионах приостановились.

Экономический форум, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидения, Rutube . Кибератаки повредили выступлению путина, а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.

Сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры. IT -армия помешала предпринимателям hоссии, привела к срыву торгов, заблокировала работу бухгалтерам и доступ в интернет.

Системы маркировки, алкогольные фабрики и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия.

Сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок. Это не дало россиянам купить онлайн в несколько щелчков необходимую услугу и продукт.

Сейчас IT-армия призывает всех желающих присоединиться к совместной борьбе, чтобы иметь возможность продолжать наносить новые массовые киберудары российским оккупантам.