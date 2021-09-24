



Генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі Ігор Ковальов взяв участь у конференції Global Payments Day-2021, яку вже третій рік поспіль організовує Асоціація ЄМА. Під час виступу він поділився здобутками започаткованої торік програми Payoneer for Banks і планами компанії щодо розвитку партнерств з банками.

«Ми живемо в епоху відкритої комерції. У час, коли весь світ рухається в єдиному цифровому ритмі. У Payoneer ми віримо, що об’єднуючись і рухаючись пліч-о-пліч з партнерами, ми можемо досягати спільних неймовірних результатів — у плідному партнерстві виграють усі сторони. Тому торік ми започаткували програму Payoneer for Banks, результатом якої лише за один рік стали 15 інтеграцій з нашими банками-партнерами в усьому світі, дві з яких — з українськими ПриватБанк і monobank», — зазначив Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі.

Також Ігор поділився обсягами платежів у рамках Payoneer for Banks в Україні та світі:

«За квітень-червень українці вивели понад $600 млн з акаунтів Payoneer на рахунки банків-партнерів платформи — ПриватБанк і monobank. Водночас у всьому світі користувачі Payoneer вивели на рахунки банків-партнерів понад $48 млрд. Це справді разючі цифри, і ми робимо усе можливе, аби задоволених клієнтів ставало лише більше. Так, найближчим часом у рамках програми Payoneer for Banks ми очікуємо на запуск інтеграцій ще з 10 банками, а у 2022-2023 роках нашими партнерами стануть ще 15 банків».

Нещодавно Payoneer дослідив доходи жителів Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра, які заробляють на міжнародних торгових майданчиках.

Джерело: Payoneer