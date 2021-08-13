Payoneer дослідив доходи жителів Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра, які заробляють на міжнародних торгових майданчиках [інфографіка]





Платіжна платформа Payoneer провела дослідження у п’яти великих містах України та поділилась даними про те, де українці заробляють найбільше на міжнародних ринках. Найвищий середній дохід від e-commerce у столичних онлайн-продавців — $4 920 на місяць. Харків — лідер в ІТ й онлайн-освіті, Львів — у креативних сферах, Одеса — в оренді туристичного житла, фрилансі та стримінгу.

Завдяки сучасним технологіям українці можуть безперешкодно долучатися до світової цифрової економіки та заробляти на міжнародних ринках прямо зі своїх домівок.

«Поки що в більшості сфер, в яких українці працюють на іноземних ринках, домінують великі міста. Наприклад, три чверті загальних зарахувань орендодавцям туристичного житла припадає на Київ, Харків, Львів, Дніпро та Одесу. Водночас від усіх зарахувань креаторам у соціальних мережах лише 30% концентрується у цій п’ятірці великих міст. Тобто до деяких сфер вже активніше долучаються жителі регіонів. Якщо така тенденція зберігатиметься, виграють не лише українці, які зароблятимуть на міжнародних майданчиках і працюватимуть з іноземними клієнтами прямо зі своїх домівок, а й економіка України загалом», — коментує Ігор Ковальов, генеральний менеджер Payoneer в Україні та Білорусі.

Київ

Київ тримає першість за кількістю українців, які працюють на іноземних ринках, хоча за рівнем середнього доходу кияни лідери лише у сфері онлайн-торгівлі. За перші шість місяців 2021 продажі на міжнародних маркетплейсах принесли їм $29 490, що дорівнює приблизно $4 920 на місяць.

Водночас столичні фрилансери заробляють найменше з-поміж жителів великих міст — за першу половину 2021 їхній середній заробіток склав $7 030, або ж $1 170 на місяць.

Якщо ж порівняти показники першого півріччя 2020 і 2021 років, то найзначніше зросли середні доходи IT-компаній — на 41%, і креаторів на соціальних платформах — на 35%.

Харків

Середні доходи харківських IT-компаній за перші 6 місяців 2021 були найвищими в Україні — $9 440, що на 29% більше, ніж за перше півріччя 2020. У сфері онлайн-освіти в лідерах також харків’яни. За перші шість місяців 2021 онлайн-викладач із “міста студентів” заробив у середньому $2 870, за рік збільшивши дохід на 14%.

Середній дохід фрилансера у Харкові склав $8 640 за півріччя, або ж $1 440 на місяць. Водночас на оренді туристичного житла харків’яни заробили найменше серед жителів великих міст — у середньому $1 540 за 6 місяців.

Львів

“Культурна столиця” України, Львів, — лідер у креативних сферах. Тут найбільше в Україні заробляють стокові фотографи (у середньому $3 300 за шість місяців 2021) і креатори на соціальних платформах (у середньому $3 840 за півріччя). Водночас доходи останніх за рік, з першого півріччя 2020 по перше півріччя 2021, зросли майже втричі — на 145%.

Середній дохід львівської ІТ-компанії за перші 6 місяців 2021 склав $8 890, або $1 480 на місяць, — більше заробляють лише харківські підприємства. В онлайн-продавців заробіток вищий — у середньому $21 380 за півріччя, або ж $3 560 на місяць. Ці суми на 43% більші, аніж за січень-червень 2020.

Одеса

Одеса має першість одразу в трьох категоріях: стримінг, фриланс і оренда туристичного житла. Так, у першому півріччі 2021 року live-трансляції приносили одеситам у середньому $16 620 на місяць, що майже у 6 разів більше, аніж торік. На фрилансі жителі “перлини біля моря” заробили в середньому $23 030 за пів року, або $3 840 на місяць.

Сфера оренди туристичного житла у місті-курорті відновлюється — з першого півріччя 2020 по перше півріччя 2021 середній дохід власника нерухомості виріс майже у 5 разів. Загалом за січень-червень 2021 одесити заробили в середньому $21 350, що дорівнює приблизно $3 560 на місяць.

Дніпро

Середній дохід дніпровського фрилансера склав $8 740 за перше півріччя 2021, або ж $1 460 на місяць. Ці суми на майже на чверть (24%) більші, аніж за січень-червень 2020. Середній заробіток IT-компаній у “космічній столиці” за рік виріс на 20% — до $8 040 за пів року, або приблизно $1 340 на місяць.

Водночас стример з Дніпра за січень-червень 2021 року заробив у середньому $7 530, або ж $1 250 на місяць. Торік live-трансляції приносили дніпрянам у 4 рази менше. В e-commerce жителі Дніпра заробляють більше — так, середній дохід онлайн-продавця за пів року склав $21 920, що дорівнює приблизно $3 650 на місяць.

Джерело: Payoneer