Украинские регистраторы и хостинг-провайдеры, включая CityHost, Ukraine и nic.ua, массово блокируют сайты, домены и другие услуги российских пользователей

Украинские компании, предоставляющие услуги размещения сайтов и регистрации доменных имен для них, объявили о блокировке аккаунтов российских пользователей и их сайтов. Они обеспечивали хостинг, предоставляли в аренду серверы и регистрировали домены для десятков тысяч российских сайтов.

Одним из первых о блокировке объявил украинский хостинг-провайдер и регистратор доменов Cityhost.ua. 28 февраля в официальном телеграм-канале компании было сообщено, что все российские пользователи сервиса были заблокированы. Им ограничили доступ к доменным именам, хостингам, виртуальным и выделенным серверам. Кроме этого компания ограничила и доступ к собственному сайту со всех российских IP-адресов. Теперь вместо главной страницы граждане страны-оккупанта видят номера горячей линии, по которой можно искать погибших и пленных родственников, ушедших «освобождать» мирную страну от нормальной жизни.

В этот же день, несколькими часами позже один из крупнейших хостинг-провайдеров и регистраторов Украины, компания Ukraine опубликовала пост о «техническом сбое на серверах хостинга», который повлиял на доступность сайтов для посетителей из россии. В сообщении указывается, что при входе из россии на любой из более чем 100 000 сайтов, размещенных на хостинге Ukraine, появляется страница, рассказывающая о войне с Украиной. В компании также сообщили, что все администраторы находятся сейчас под обстрелами российско-оккупационных войск, поэтому не могут оперативно исправить ситуацию.

Дмитрий Хветкевич, CEO регистратора NIC.UA опубликовал пост о том, что все доменные имена, зарегистрированные из страны-агрессора, заблокированы. Это более 50000 сайтов — все их посетители будут видеть телефоны горячей линии «Вернись живым из Украины». Кроме того, все посетители таких сайтов будут автоматически способствовать борьбе с сайтами пропаганды страны-агрессора! Их браузер начнет атаковать русские сайты с пропагандой.

Вскоре к блокировке российских сайтов и пользователей присоединились другие украинские регистраторы и хостинг-провайдеры — HOSTiQ.ua, Ukrnames, Hostpro, Hvosting, Parkovka, Namecheap, Besthosting.ua, Tucha.ua.

При этом есть и те, кто не поддержал идею или никак публично не прокомментировал свое дальнейшее сотрудничество с русскими. Это Imena.ua и MiroHost, Prohoster.info, Hostlife.net, Tuthost.ua и еще ряд провайдеров. Freehost.UA не опубликовал никакой позиции, касающейся российских пользователей, но скорее всего им было не до этого, поскольку провайдер и сам пострадал от хакеров.

Акция украинских провайдеров — еще один подрывной шаг для российского бизнеса, поскольку они ударили в первую очередь по онлайн-торговле. Сегодня каждая страна и каждая компания участвует в наложении санкций на страну-террориста, и даже небольшое участие в этом движении способствует ослаблению агрессора.