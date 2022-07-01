Украинский борщ признали объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

1 июля на 5-м внеочередном заседании в Париже комитет ЮНЕСКО включил борщ — а именно «культуру приготовления украинского борща» — в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране. Официальный пресс-релиз опубликовали на сайте международной организации, а Министерство культуры Украины приветствовало это решение.

В заявлении ЮНЕСКО отмечается, что украинский борщ — это национальная версия борща, который готовят в нескольких странах региона.

«Культуру приготовления борща издавна практикуют и уважают во всех регионах Украины, общины, семьи и рестораны разрабатывают собственные варианты этого традиционного и популярного блюда, где главным ингредиентом является свекла. Он является отражением местной культуры и может содержать различные продукты в зависимости от региона. по заявлению ЮНЕСКО

Известный украинский шеф-повар и популяризатор украинского борща Евгений Клопотенко, конечно, не обошел стороной эту новость и назвал это «однозначной победой на культурном фронте».

«У нас на руках были сотни страниц доказательств, что культура приготовления борща — украинская. А против нас целая машина российской пропаганды. Но сегодня наш борщ официально стал нематериальным культурным наследием мира. ЮНЕСКО заявило, что это украинское блюдо и что культура приготовления борща принадлежит украинцам. Для меня это означает, что мир признал украинскую ГАСТРОНОМИЮ». Евгений Клопотенко, украинский шеф-повар и один из инициаторов занесения борща в список ЮНЕСКО

В то же время в Минкульте заявили, что борщ — это важный элемент социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины независимо от возраста, пола или происхождения. Он демонстрирует важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

«Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что «книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить» и вообще наш борщ — это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское и официально охраняемое ЮНЕСКО» Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины

Возможно, теперь Google и Apple добавят эмоджи с украинским борщом в свои наборы?