Український фонд стартапів провів 23-ій Pitch Day — обрали 11 фіналістів, що претендують на гранти в розмірі $50,000





На днях Український фонд стартапів провів 23-ій Pitch Day, щоб обрати команди для державного фінансування. Захід відбувся у онлайн форматі та проходив з огляду на карантин дистанційно, за допомогою cервісу Zoom. Із презентаціями виступило 11 стартапів, всі з них на етапі seed, тобто претендують на державне грантове фінансування у розмірі $50,000 кожен.

Основними критеріями оцінки проектів на стадії seed є: команда, ринок, продукт, доцільність фінансування, стратегія. В кожній категорії максимум – 5 балів (сумарно максимум 25). Прохідний бал для рекомендації Наглядовій раді щодо надання гранту складає 15 балів. За результатами оцінок Конкурсної комісії було сформовано наступний рейтинговий список стартапів (від найвищого балу до найнижчого).

Effa. Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних та відновлюваних матеріалів (Київ). CareTech.Human. Автоматизоване, неінвазивне та доступне рішення для щоденного скринінгу здоров’я, раннього виявлення та моніторингу діабету (Київ). SmartReader. Заняття для дітей 6-16 років зі швидкого читання та розвитку пам’яті з використанням гейміфікованої онлайн платформи. В результаті поєднання занять з вчителем та тренувань на платформі у дітей покращується техніка читання більш ніж в 3 рази, а також формується стійка навичка ефективного опрацювання інформації (Рівне). Fiway. Якісний інтернет для транспорту, який працює в будь-якій країні світу (Харків). ThyForLife. Мобільна платформа, яка має на меті допомогти 400 мільйонам людей із захворюваннями щитоподібної залози в усьому світі оптимізувати своє здоров’я. Додаток ThyForLife допомагає вирішувати проблеми, з якими стикаються дані пацієнти, а саме керувати здоров’ям щитоподібної залози відстежуючи, зберігаючи та аналізуючи свій стан в одному додатку (Київ). Oyko. Платформа, яка покликана допомогти гравцям роздрібної торгівлі в процесі їх цифровізації і трансформації. Рішення збільшує продажі й підвищує ефективність бізнесу. З одного боку, це інтерфейс / офіс для роздрібних торговців, через який вони можуть отримати доступ до своїх існуючих та потенційних клієнтів для збільшення продажів. З іншого боку, це мобільний додаток для покупців з розширеним функціоналом (Київ). Spalah. Платформа для спільного розвитку професійних навичок (Харків). MoveOne. Электросамокат для поштових, кур’єрських служб та сервісів. Складається виключно з велосипедних запчастин, має складну раму в один клік. Має підвищенну вантожопідємність та можливість змінення техничних характеристик в залежності від побажань замовника (Київ). MISU. Медична система у смартфоні та спеціально розроблений гаджет, які слідкують за вашим здоров’ям в режимі Live 24\7. Сповіщають і попереджають критичні для здоров’я моменти. Також МІСУ – це доставка ліків, аналіз настання тієї чи іншої хвороби, електронні рекомендації від лікаря і звісно додаткові функції котрі полегшують та розвантажують роботу лікарів під час епідемій (Рівне). Protocol. Юридичний маркетплейс, який забезпечує дистанційне надання будь-яких юридичних послуг та консультацій без особистих зустрічей юриста з клієнтом (Київ). Znak. Онлайн сервіс для простої та надійної реєстрації торговельних марок, а також професійного управління заявками та реєстраціями (Київ).

На засіданні Наглядової ради Фонду, яке відбудеться найближчим часом, буде прийнято рішення, які саме стартапи отримають грантове фінансування.

Нагадfємо, що за результатами 21-го і 22-го Pitch Day було профінансовано вісім стартапів на етапі pre-seed (VR Inn, V-Art, HoldYou, Symptomatical, Checki, Biobetter, My1stJob, Mobiform) і три на етапі seed (Tradomatic, GIOS Mobile, Dots Platform).

Джерело: Український фонд стартапів