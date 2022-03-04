Украинский сервис Grammarly заблокировал доступ к пользователям из россии и беларуси, а также пожертвует Украине $5 млн

Украинский сервис Grammarly, которые улучшает и упрощает работу с текстами на английском языке, сообщил редакции ITC.ua о блокировке доступа пользователей из россии и беларуси ко всем продуктам и сервисам компании.

Кроме этого, компания пожертвовали 5 млн долларов организация и различным фондам, которые поддерживают защитников Украины. Grammarly уже перевели 30 млн гривен на счет ВСУ, фонду “Вернись живым”, а также международной организации Save the Children, которая помогает украинским детям.

Grammarly также обратилась к мировому сообществу и странам мира помогать и поддерживать Украину через свой сайт, социальные сети и другие аккаунты с общей аудиторией 8 млн человек.