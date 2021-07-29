Український стартап Awesomic отримав $125 тис. інвестицій від Y Combinator





Засновники українського стартапу Awesomic Роман Севастьянов та Анастасія Павлішина ​​повідомили, що компанія пройшла відбір на літню акселераційну програму Y Combinator і отримала інвестиції у розмірі $125 000. За їх словами тільки 2% стартапів відбирають для проходження.

За допомогою алгоритму Awesomic з’єднує компанії з перевіреними дизайнерами. Компанії оплачують щомісячну підписку та отримують оновлення за поставленими завданнями кожного робочого дня. Роман та Анастасія впевнені, що співпраця з Y Combinator допоможе їх стартапу зростати швидше. Після приєднання до Y Combinator в квітні 2021 року, доходи компанії збільшилися на 293%, а кількість людей зросла на 333% (з 15 до 50 осіб). У найближчих планах Awesomic — розширити спільноту дизайнерів, а також посилити продуктову команду.

Більше 500 компаній в усьому світі вже скористалися додатком, і 85+ з них — стартапи зі спільноти YC. Раніше стартап виборов 1е місце в PitchDay 26 фонду USF і залучив фінансування в сумі 50 тис. дол. Влітку 2020 Awesomic залучив ангельський раунд від творців Pipedrive і перших інвесторів єдинорогів Bolt, Miro.

Y Combinator — американський акселератор стартапів з Силіконової Долини, визнаний найуспішнішим у світі. Інвестував в більш ніж 3000 компаній, загальна вартість яких перевищила 400 мільярдів доларів. Багато першокласних стартапів, таких як Stripe, Airbnb, Coinbase, DoorDash, брали участь в програмі акселерації YC. Двічі на рік YC інвестує 125 тисяч доларів в найбільш перспективні стартапи. Протягом трьох місяців YC допомагає стартапам досягти цілей з продукту, темпам зростання і відточити свою пропозицію для інвесторів. Кульмінацією кожного циклу є Demo Day, коли стартапи представляють свої компанії ретельно відібраній аудиторії інвесторів.

Джерело: Awesomic