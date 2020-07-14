Украинский «Южмаш» предварительно договорился произвести для южнокорейской Caris 5 000 электроавтобусов и 7 800 зарядных станций на сумму 23 млрд грн

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Государственное предприятие «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» («Южмаш») объявило о подписании меморандума о сотрудничестве с южнокорейской компанией Caris. В документе закреплено намерение последней закупить у «Южмаша» 5000 электроавтобусов и 7800 зарядных станций.

Соглашение предусматривает подписание нескольких контрактов на общую сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.

Как сообщается, многопрофильная группа Caris уже занимается несколькими проектами по развитию дорожной инфраструктуры в Украине и это соглашение формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в сегменте крупного машиностроения.

Партнеры утвердили совместный план действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмена лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

В «Южмаше» подчеркивают, что сотрудничество с Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия по всему миру — в состав группы входят строительные, логистические компании, заводы по производству инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

Источник: «Южмаш» и Caris