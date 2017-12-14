Украинский бот-юрист Patentbot начал регистрировать торговые марки в США

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Украинский сервис регистрации торговых марок PatentBot начал работать на американском рынке. Об этом сообщила управляющий партнер юридической компании Prima Veritas Наталия Владимирова у себя в Facebook.

Наталия Владимирова добавила, что работы над проектом велись на протяжении нескольких месяцев. Это время ушло на написание тысяч строек кода, настройку нейронных сетей, маркетинг, переговоры с партнерами и инвесторами, обучение, питчи.

«Наша команда рада сообщить, что PatentBot становится первой украинской юридической инновацией, которая выходит на рынок США!» – добавил главный специалист по инновациям ЮК Juscutum Валентин Пивоваров.

Отмечается, что регистрация торговой марки в США через PatentBot обойдётся в $99.

Добавим, в настоящее время проходит голосование за проект на Product Hunt.

Источник: Facebook 1, 2