Украинский бот-юрист Patentbot начал регистрировать торговые марки в США
Украинский сервис регистрации торговых марок PatentBot начал работать на американском рынке. Об этом сообщила управляющий партнер юридической компании Prima Veritas Наталия Владимирова у себя в Facebook.
Наталия Владимирова добавила, что работы над проектом велись на протяжении нескольких месяцев. Это время ушло на написание тысяч строек кода, настройку нейронных сетей, маркетинг, переговоры с партнерами и инвесторами, обучение, питчи.
«Наша команда рада сообщить, что PatentBot становится первой украинской юридической инновацией, которая выходит на рынок США!» – добавил главный специалист по инновациям ЮК Juscutum Валентин Пивоваров.
Отмечается, что регистрация торговой марки в США через PatentBot обойдётся в $99.
Добавим, в настоящее время проходит голосование за проект на Product Hunt.
- Летом был запущен бот-юрист Patentbot для Facebook Messenger, который помогает с регистрацией торговой марки за 500 грн.
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- С тех пор ботом воспользовалось более 3,5 тыс. пользователей.