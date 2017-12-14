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Украинский бот-юрист Patentbot начал регистрировать торговые марки в США
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Украинский бот-юрист Patentbot начал регистрировать торговые марки в США

Украинский бот-юрист Patentbot начал регистрировать торговые марки в США

Украинский сервис регистрации торговых марок PatentBot начал работать на американском рынке. Об этом сообщила управляющий партнер юридической компании Prima Veritas Наталия Владимирова у себя в Facebook.

Наталия Владимирова добавила, что работы над проектом велись на протяжении нескольких месяцев. Это время ушло на написание тысяч строек кода, настройку нейронных сетей, маркетинг, переговоры с партнерами и инвесторами, обучение, питчи.

«Наша команда рада сообщить, что PatentBot становится первой украинской юридической инновацией, которая выходит на рынок США!» – добавил главный специалист по инновациям ЮК Juscutum Валентин Пивоваров.

Отмечается, что регистрация торговой марки в США через PatentBot обойдётся в $99.

Добавим, в настоящее время проходит голосование за проект на Product Hunt.

Источник: Facebook 1, 2

 

  • Летом был запущен бот-юрист Patentbot для Facebook Messenger, который помогает с регистрацией торговой марки за 500 грн.
  • С тех пор ботом воспользовалось более 3,5 тыс. пользователей.
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