Украинский студент получил 500 тыс. грн на развитие проекта инверторного стабилизатора напряжения от стипендиальной программы CIG R&D LAB

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Победителем финала образовательной стипендиальной программы CIG R&D LAB 2017-2018, проводимой Chernovetskyi Investment Group и Одесским национальным политехническим университетом, стал проект «Инверторный стабилизатор напряжения», который получит 500 тыс. гривен для дальнейшего развития проекта.

Автор проекта студент Одесской Политехники Михаил Химченко вместе со своим отцом Юрием и научным руководителем, преподавателем университета Игорем Блиновым представили на рассмотрение экспертной комиссии готовое к запуску в серийное производство устройство. Разработка решает проблему перепадов электрического напряжения и нестабильного электропитания и создана, в первую очередь, для защиты газовых котлов. Устройство стало результатом работы стипендиата в течение 10-ти месяцев участия в программе.

По подсчетам авторов проекта количество газовых котлов с электрическим управлением в домах украинцев составляет около 7,5 миллионов, так что проблема защиты этого чувствительного к перепадам напряжения оборудования стоит довольно остро. Авторы предлагают отечественному рынку устройство по доступной цене (около 4 тыс. грн.), которое по своим техническим характеристикам и качеству не уступает дорогостоящим европейским аналогам.

За инвестиции соревновались четыре команды-стипендиата Института компьютерных систем Одесского национального политехнического университета. В октябре 2017 года все они стали победителями отборочного этапа CIG R&D LAB и завоевали годовую стипендию. В течение 10-ти месяцев команды работали над своими проектами, получая финансовую и менторскую поддержку от Chernovetskyi Investment Group. Среди финалистов были интересные и актуальные проекты: электронный деканат, система дистанционного управления и диспетчеризации электронных замков, а также наукоемкий проект технологии Eye Tracking для медицинских исследований.

«Участие в программе стало для нас важной мотивацией. Благодаря финансовой поддержке CIG мы смогли сделать устройство, ведь оно требовало значительных затрат. С помощью экспертов мы открыли для себя мир инвестиций и бизнеса. Самое важное, мы поняли и почувствовали, что можем получить поддержку. Студентам такие программы очень нужны, потому что для реализации идей университет не всегда может оказать необходимую финансовую и экспертную помощь. Во время работы над проектом нам очень сильно пришлось прокачать навыки тайм-менеджмента, чтобы совмещать учебу в университете и разработку устройства, пришлось воспитывать в себе целеустремленность», — рассказал победитель программы, студент 3-го курса Михаил Химченко.

Chernovetskyi Investment Group уже объявили о приеме заявок на новый сезон — программы CIG R&D LAB 2018-2019 в Одесском национальном политехническом университете, подать заявку на участие в программе можно по следующей ссылке.

Источник: Chernovetskyi Investment Group