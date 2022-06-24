Украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен — хватит на покупку четырех «Байракторов»

Сергей Притула и Игорь Лаченко подвели итоги того самого сбора «Народный Байрактар» — всего за три дня волонтерам удалось собрать 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех «Байрактаров».

Напомним, начальная цель была 500 млн грн на покупку трех знаменитых ударных турецких беспилотников для ВСУ. Но украинцы в очередной раз доказали, что они лучшие и непобедимые:

— Притула: украинцы! Надо за 7 дней собрать 500 миллионов на 3 байрактара. — Украинцы: 3 дня, 600 000 000 грн, 4 Байрактара!!!!!!!!

Организаторы сбора — Сергей Притула и Игорь Лаченко — поблагодарили всех (1 и 2 ), кто приобщился к благородному делу.

Что «Народный Байрактар» — уже история. В то же время Сергей Притула сообщил, что команда уже пошла готовить следующую, «более солидную историю». Ждем сбора на F-16?