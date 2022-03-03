Україна просить ICANN відкликати російські домени та закрити кореневі сервери DNS

У понеділок представник українського уряду звернувся до некомерційної групи, яка контролює систему доменних імен (DNS) в Інтернеті, закрити кореневі сервери DNS в росії та відкликати такі російські домени як: .ru, .рф і .su. Тут було опубліковано лист до ICANN Корпорація по управлінню доменними іменами та IP-адресами. ICANN підтвердила, що отримала лист.

Деякі інтернет-експерти кажуть, що задовольнити запит України було б поганою ідеєю. У листі, надісланому через кілька днів після початку російського вторгнення в Україну, йдеться про те, що:

Жорстокі злочини росії стали можливими головним чином завдяки тому, що російська пропагандистська машина використовує веб-сайти, які постійно поширюють дезінформацію, пропагують насильство та приховують правду про війну в Україні. ІТ-інфраструктура зазнала численних атак з боку російської сторони, які заважали громадянам та уряду спілкуватися.

У листі до ICANN, яка розташована в Каліфорнії, просять:

Назавжди або тимчасово відкликати домени «.ru», «.рф» і «.su». Цей список не є вичерпним і може також включати інші домени, видані в російській федерації.

Віце-прем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров надіслав генеральному директору ICANN Йорану Марбі:

Крім цих заходів, я надішлю окремий запит до RIPE NCC з проханням відкликати право на використання всіх адрес IPv4 та IPv6 всіма російськими членами RIPE NCC (LIRs-Local Internet Registry), а також заблокувати кореневі сервери DNS.

Відключення зробить сайти недоступними і знизить безпеку

Текст листа Федорова також надіслано електронною поштою Андрієм Набоком, представником України в Урядовому консультативному комітеті ICANN, Марбі та іншим особам з ICANN, Американського реєстру Інтернет-номерів (ARIN), Організації числових ресурсів (NRO) та ООН.

Вудкок написав, що запит України на видалення російських доменів верхнього рівня з кореневої зони зробить російські веб-сайти та електронну пошту «недоступними з-за меж росії, а також недоступними всередині росії, залежно від того, як налаштовані їхні провайдери та рекурсивні розпізнавачі».

Запит України про закриття кореневих серверів імен у росії зробить зв’язок нестабільним для багатьох користувачів у росії, але переважно для звичайних людей, а не для держслужбовців чи військових. У сукупності ці дії призведуть до того, що російські цивільні інтернет-користувачі стануть набагато більш вразливими до атак, які використовуються для компрометації банківських облікових даних і паролів веб-сайтів.

Вудкок пояснив, що ці дії «не матимуть практично ніякого впливу на російський уряд чи військових». Також у листі України до ICANN стверджується, що «запитувані заходи допоможуть користувачам шукати достовірну інформацію в альтернативних доменних зонах, запобігаючи пропаганді та дезінформації».

Але Вудкок стверджував, що прохання України є поганим планом у короткостроковій перспективі, оскільки він відрізає пересічного росіянина від міжнародних новин та перспектив, залишаючи їм лише те, що російський уряд вирішить їм сказати.

«Дуже ймовірно, що ICANN просто скаже ні»

ICANN підтверджує достовірність листа до Rolling Stone і CNBC. Прес-секретар ICANN сказав CNBC:

Ми можемо підтвердити, що ми отримали лист і розглядаємо його. Наразі у нас немає додаткових коментарів.

Rolling Stone цитує Джастіна Шермана, співробітника Cyber ​​Statecraft Initiative Atlantic Council, який сказав:

Це величезне прохання від України. Цілком ймовірно, що ICANN просто скаже ні. Кремль поширює тонни пропаганди та дезінформації про Україну, але це не спосіб вирішити цю проблему.

RIPE NCC вже, схоже, готовий відхилити запит України. Виконавча рада групи в понеділок схвалила резолюцію, в якій стверджується наступне:

Ми вважаємо, що на засоби комунікації не повинні впливати внутрішньополітичні суперечки, міжнародні конфлікти або війни. Це включає надання правильно зареєстрованих ресурсів нумерації Інтернету.

Еріх Швайгофер, професор Віденського університету, написав у листі, що: