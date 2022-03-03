Українці, у яких росія забрала можливість працювати, отримають по 6,5 тис. грн без жодних умов — Зеленський

Розроблено спеціальну програму для надання допомоги та підтримки громадянам України, які втратили можливість працювати через військове вторгнення Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 3 березня.

«Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без жодних умов», Володимир Зеленський Президент України

Президент також повідомив, що люди в усіх регіонах України, обпалених війною, отримають від держави необхідну допомогу. Він також зазначив, що попри війну та бойові дії пенсії виплачують стабільно.

«Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі. Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це й має бути згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю», Володимир Зеленський Президент України

Відео зі зверненням Зеленського