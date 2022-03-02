Український розробник MacPaw дарує річну підписку ClearVPN

Компанія MacPaw, яка була заснована у Києві та має великий штат розробників в Україні, дарує промокод на преміум-підписку ClearVPN.

Цей VPN використовує DynamicFlow для обходу геоблокування, доступу до заблокованих сайтів та соцмереж, потокових сервісів в інших країнах. Для усунення вразливостей та високошвидкісного підключення ClearVPN використовує власний протокол на додаток до IPSec IKEV2 та OpenVPN. Хмарний сервер знаходиться фізично за межами України.

Щоб активувати ліцензію, перейдіть на вебсайт ClearVPN та створити обліковий запис. Після того, як ви його створили, перейдіть на сторінку погашення купона облікового запису ClearVPN і введіть промокод SAVEUKRAINE. Після цього просто завантажте та встановіть ClearVPN. Після встановлення запустіть програму й увійдіть до свого облікового запису, щоб почати використовувати. ClearVPN доступний на Android, iOS, MacOS та Windows.

Розробники також випустили звернення, в якому виступають проти вторгнення росії в Україну та просять допомагати українським військовим, а також перераховувати гроші до благодійних фондів.