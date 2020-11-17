MacPaw запускает персонализированный VPN-сервис ClearVPN для безопасной работы в сети

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Украинская компания MacPaw сообщила о запуске собственного VPN-сервиса под названием ClearVPN. Это первый кроссплатформенный продукт компании, доступный для пользователей платформ macOS, iOS, Android и Windows.

Сервис ClearVPN предоставляет готовые быстрые решения (шорткаты) для доступа к контенту благодаря технологии DynamicFlow. Такая технология позволяет пользователям безопасно и конфиденциально находиться в сети без необходимости ручного выбора сервера. Она автоматически анализирует состояние сети пользователя и, в зависимости от его активностей и целей, обеспечивает подключение к самому быстрому из доступных серверов безопасного доступа.

ClearVPN использует DynamicFlow, чтобы обеспечить пользователей удобным доступом к наиболее популярным быстрым решениям, таким как: «Обход геоблокировок», «Доступ к социальным сетям», «Улучшение онлайн-гейминга», «Блокировка рекламы во время просмотра» и др. В дополнение к протоколам IPSec IKEV2 и OpenVPN, ClearVPN использует и собственный протокол, чтобы обеспечить высокую защиту данных и высокоскоростное соединение.

Сервис ClearVPN предлагает модель freemium и два тарифных плана:

Бесплатный план предоставляет доступ к ограниченному количеству быстрых решений для базовых запросов, в зависимости от страны. Срок действия бесплатного плана не ограничен и доступен для всех пользователей ClearVPN. Премиум-план включает расширенный список быстрых решений, которые обеспечат пользователям доступ к любому стриминговому сервису, подключение к серверам в определенных странах, защиту от DDoS-атак во время игр и др. Подписка Premium распространяется на 6 устройств на любой платформе ClearVPN (iOS, Android, Windows или macOS). Подписка на ClearVPN доступна по цене $12,99 в месяц и $92,99 в год.

На момент запуска продукта пользователи смогут получить 1 месяц бесплатной подписки Premium по коду CLEARVPNGO. Данное предложение действительно до 16 декабря 2020 года. Чтобы воспользоваться предложением, нужно будет зарегистрироваться в приложении и активировать код в кабинете пользователя.

ClearVPN доступен для загрузки в App Store, Mac App Store и Google Play Market. Пользователи Windows могут скачать приложение на сайте ClearVPN. Приложение также можно скачать в Setapp, сервисе ежемесячной подписки на приложения macOS и iOS от MacPaw.