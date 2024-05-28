OSINT-исследователь заметил на опубликованных видео использование ракет AIM-9X Sidewinder в системе ПВО NASAMS в Украине. Применение этих ракет может подтверждать поставки Украине новой современной ЗРК NASAMS 3. По словам John RidgeИспользование таких ракет свидетельствует о предоставлении пусковых установок третьего поколения.

Ракеты AIM-9X Sidewinder

AIM-9X — последнее поколение ракет «воздух-воздух» малой дальности производства Raytheon, которые встали на вооружение ВВС США в 2003 году и получила два обновления за последние годы. Изначально использовалась с самолетов F-15C и F/A-18C. Во время существенной модернизации ракета получила инфракрасный датчик с углом обзора 90°, совместимый с американскими шлемами и повышенную маневренность на поворотах. Используя шлем JHMCS пилот или оператор, пилот может навести корректировать наведение ракеты просто глядя на цель, тем самым повышая эффективность воздушного боя, а также систему блокировки после запуска.

В 2015 году вторую модификацию ракет AIM-9X Sidewinder с лучшим самонаведением и усовершенствованным ПО запустили с сухопутной многоцелевой пусковой установки (MML) в рамках программы защиты наземных сил от крылатых ракет и беспилотников. Армия США признала AIM-9X Block II лучшим решением для борьбы с крылатыми ракетами и БПЛА благодаря пассивной инфракрасной системе самонаведения.

Третья модификация ракет получила на 60% больший радиус действия, современные компоненты на замену устаревшим и более стабильную боеголовку с меньшей вероятностью случайной детонации, что делает ее более безопасной для наземных операторов. Интересно, что улучшения радиуса и самонаведения были продиктованы развитием средств РЭБ, которые «глушили» радар 120D AMRAAM. По состоянию на 2022 год совершенствование ракеты продолжалось.

Ракеты AIM-9 стоят на вооружении США еще с 1950-х годов и за это время сменили десятки поколений. Они имеют твердотельный двигатель и осколочную боеголовку. Пассивный инфракрасный бесконтактный взрыватель позволяет боеголовке взрываться вблизи вражеского самолета и выводить его из строя. Во время детонации стержни разбрасываются в форме тороида, что увеличивает вероятность попадания. Благодаря охлаждению жидким азотом инфракрасная система ракеты способна распознать любую часть самолета, а не только двигатель. Также есть полуактивная радиолокационная система самонаведения. Ракета имеет массу 85,3 кг (боевая часть 9,4 кг), длину 3,02 м, более 35 км радиус действия, скорость 2,5+ Маха и стоит до $400 тыс.

NASAMS 3

Первые системы ПВО NASAMS 3 встали на вооружение США в 2019 году. Они получили обновленные станции и приборы управления. Переработанная пусковая установка Mk 2 может вести огонь с помощью ракет AIM-9X Sidewinder Block II и AMRAAM-ER. Система имеет контейнерный и высокомобильный вариант пусковых установок. NASAMS 3 получила радары AESA средней дальности на основе технологии GhostEye (LTAMDS), разработанной для системы MIM-104 Patriot.

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Источники: X Twitter, Wikipedia