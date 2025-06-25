Украина создала собственную КАБ — 500 кг, 60 км, видео испытания

Конструкторским бюро «Медоїд» разработан и испытан украинский модуль планирования и коррекции для управляемых авиабомб (КАБ), аналог российского УМПК.

Комплект позволяет превращать обычные авиабомбы в планирующие боеприпасы, увеличивая дальность и точность поражения и предоставляя новые возможности применения. Сайт Defense Express получил от производителя видео испытания — бомбу с комплектом сбросил бомбардировщик Су-24.

Украинское решение фактически повторяет дизайн российского комплекта, внутри имея другую начинку. За ее счет разработчик достигает большей точности бомбы весом 500 кг. Чтобы надеть комплект на боеприпас, нужно всего несколько минут. Сейчас украинские КАБ способны планировать на 60 км, но разработчик планирует повысить дальность до 80 км.

«Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24, пока с горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, по дальности и системе сброса и планирования бомбы. Надо сделать еще до десятка испытаний. […]. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться — это деньги», — отмечают разработчики.

Устройство имеет модуль навигации собственного производства, но КБ рассматривает возможность использования французских модулей с большей устойчивостью к действию средств РЭБ. Часть других компонентов также необходимо доставлять из-за рубежа. Потребность военных в подобных бомбах — очень велика, минимум 100 бомб в день. Имеющиеся западные образцы, как JDAM-ER или AASM, недоступны в нужном количестве. Украинские опытные образцы уже дешевле их.