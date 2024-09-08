В Украине создали собственную планирующую бомбу — ВС ВСУ показали видео испытаний

Экипаж самолета ВС ВСУ обнародовал видео украинской бомбы, которая планирует. Ее испытал истребитель Су-27.

ВСУ имеют американские бомбы JDAM-ER и французские AASM Hammer, но Украина намерена производить подобные бомбы локально. Бригадный генерал Сергей Голубцов еще в июне объявил, что Воздушные силы разрабатывают новый комплект планирования и наведения для превращения неуправляемых бомб советского образца в высокоточные боеприпасы.

Благодаря крыльям и установленному сзади ракетному двигателю бомба очень похожа на Hammer (на фото). Последняя имеет вес 250 кг и благодаря ракетному твердому топливу способна пролететь 65 км.

Очевидно, украинские военные страдают от недостатка западных боеприпасов, это с высокой вероятностью можно сказать о любой их разновидности. Франция пообещала предоставлять только 50 Hammer в месяц — слишком мало, чтобы соответствовать примерно 3000 КАБ, которые россияне сбрасывают вдоль линии фронта ежемесячно, даже с учетом американских JDAM-ER.

Локализованное производство помогает не только уменьшить дефицит, но и обойти ограничения союзников по применению боеприпасов. Особенно критическими являются американские ограничения на цели в России, в то время, как ВСУ проводят операцию в курской области.

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Воздушные силы ВСУ вооружили Су-24, Су-27 и МиГ-29 несколько типов боевых самолетов американскими и французскими бомбами, которые планируют. Вероятно, они могут нести и новую украинскую бомбу.

Источники: Forbes

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