Украинец, ранее изобревший велосипед с квадратными колесами, пошел дальше — и сделал модель с треугольными колесами

Если вам понравился вирусный ролик на YouTube-канале The Q про велосипед с квадратными колесами, у его изобретателя есть для вас модель с треугольными. В отличие от предыдущего велосипеда, который фактически передвигался по принципу гусеницы, как танк или трактор, у нового колеса действительно вращаются.

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Благодаря специальной форме колес (треугольник с изогнутыми гранями) и подвижной пружинящей подвеске велосипед едет почти плавно, без резких подскоков, хотя и не очень быстро. Судя по всему, неровности на дороге для него не так критичны, как для предшественника.

Ролик, молчаливый, как и предыдущие, демонстрирует процесс создания велосипеда и его использование. Во время езды слышно довольно громкий звук в моменты перекатывания колес через острые углы.

На канале The Q есть и другие интересные видео. Особенно примечателен велосипед, движущийся с помощью пяти сегментов круглых колес.

Про энтузиаста известно не так много. Судя по информации на канале YouTube, его зовут Сергей Гордеев (Sergii Gordieiev), он выступает против российского вторжения в Украину и предположительно является украинцем. Канал The Q существует с 2017 года, в качестве страны на нем указаны США. Также видео выкладываются на китайском ресурсе bilibili.