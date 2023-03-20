Acer ebii — электровелосипед со встроенным ИИ для более удобной езды и предотвращения ДТП

Acer ebii — это новый 16-килограммовый электрический велосипед, созданный изготовителем компьютерных компонентов Acer. Его оборудовали рядом датчиков, работающих на основе ИИ — в частности для прогнозируемого управления трансмиссией и предотвращения столкновений.

Предусмотрены функции автоматической бесконтактной блокировки/разблокировки, а также дистанционного отслеживания и блокировки с помощью встроенного GPS-локатора.

Среди стандартных, но высококачественных компонентов — безвоздушные шины, устраняющие вероятность проколов, ремённая передача вместо цепной, 160-мм гидравлические дисковые тормоза и 360-градусное светодиодное освещение.

Батарея емкостью 460 Вт·ч обеспечивает запас хода до 110 км на одной зарядке. Максимальная скорость 25 км/ч и двигатель с задней втулкой мощностью 250 Вт удерживают велосипед в пределах европейских и азиатских ограничений мощности и скорости.

Правда, возникла определенная путаница относительно зарядного устройства (2,5 часа), входящего в комплект велосипеда — некоторые утверждает, что его можно использовать для зарядки телефонов и аккумуляторов. На самом деле сам съемный аккумулятор электровелосипеда может работать как портативная электростанция для зарядки мобильных устройств.

Acer ebii имеет несколько дополнительных аксессуаров, включая крылья и заднюю стойку; также им можно управлять с помощью специального приложению ebiiGO.

О старте производства или диапазоне цен — информации нет, но более модные компоненты и инновационный дизайн, несомненно, повлияют на стоимость, поэтому вряд ли велосипед обойдется менее чем в $1500-2000.

Источник: Electrek