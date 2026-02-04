tradfi
Украинец запустил сайт-агрегатор книжных магазинов Kebuk: со сравнением цен, перепродажей и читательским дневником

Українець запустив сайт-агрегатор книгарень Kebuk: з порівнянням цін, перепродажем та читацьким щоденником

Айтишник Тарас Ковалев запустил собственный агрегатор украинских книжных магазинов Kebuk, на котором пользователи могут сравнить цены на книги и воспользоваться рядом других функций.


Сам Ковалев отмечает, что стремится предоставить читателям удобный сервис покупки книг и таким образом противодействовать использованию пиратского контента. Естественно, авторы и издательства также будут получать свое вознаграждение.

Разработчик размещает информацию о ценах на печатную продукцию из более 25 магазинов по всей Украине и кроме этого предлагает на Kebuk ряд других полезных функций. Среди них: читательский дневник с помощью которого можно отслеживать собственный процесс чтения. Также есть возможность вести списки книг, оставлять отзывы и участвовать в обсуждениях. На вторичном рынке можно размещать и просматривать объявления о продаже книг. Целью проекта, как отмечается на сайте Кебук, является создание большого сообщества любителей книг и удобного пространства для обсуждения.

«Мы верим в важность электронных книг как современного и удобного формата. Доступность и простота приобретения электронных изданий поможет увеличить их продажи и объединит больше людей вокруг чтения», — говорится в описании на сайте.

Ковалев также добавляет, что стремится помочь издательствам раскрыть потенциал цифрового книжного формата и верит, что его сайт поможет в противодействии пиратскому контенту, сделает доступ к книгам удобным и напомнит пользователям об их ценности и важности. Разработчик отдельно отмечает желание внести вклад в развитие вторичного книжного рынка, сделав их более доступными для читателей.


«Это одна из наших ключевых целей на 2026 год — создать экосистему, где книги находят своих новых читателей, а люди имеют возможность обмениваться любимыми произведениями», — отмечает Ковалев. 

В этом году на Kebuk должны появиться такие функции как итоги месяца, оформление отзывов для соцсетей, асинхронные читательские клубы, больше вариантов, где можно взять книгу, ачивки, челленджи и другие активности для сообщества.

Мы писали, что издательство Mal’opus представило украинское издание книги Джейсона Шраера «Играй вежливо» (Play Nice) о пути Blizzard к миллиардным прибылям. Между тем Spotify тестирует умную функцию Page Match для удобного перехода между аудио- и бумажными версиями книг.

Источник: Dev.ua

