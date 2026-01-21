Spotify синхронизирует аудиокниги с бумажными: быстрое "переключение" с сохранением прогресса

Spotify тестирует умную функцию Page Match для удобного перехода между аудио- и бумажными версиями книг — начинаете читать обычную и продолжаете слушать ее в приложении с того же места.

Amazon уже предлагает подобный инструмент для электронных и аудиокниг, но Spotify пошел дальше и реализовал его с бумажными версиями. Признаки тестирования Page Match обнаружил в коде приложения сайт Android Authority.

Как работает функция Page Match?

Идея проста: пользователь открывает Spotify, сканирует страницу бумажной книги с помощью камеры смартфона и программа открывает соответствующее место в аудиокниге.

Для чтения текстов, идентификации отрывков и сопоставления их с правильной меткой времени в аудиокниге Page Match использует технологию оптического распознавания символов (OCR). После синхронизации прогресс можно сохранить и вернуться к прослушиванию позже.

В коде Page Match упоминают как бета-версию функции, которая позволяет «сопоставить прогресс бумажной книги с аудиокнигой и наоборот». Последнее уточнение звучит невозможно, но на практике оказывается очень простым действием: Spotify просто подскажет точную страницу в книге, которая соответствует вашей текущей позиции в аудиоверсии.

Очевидно, компания понимает, что OCR в Page Match работает неидеально: так что если Spotify не сможет идентифицировать страницу, вам предложат просканировать соседнюю.

Доступность и публичный запуск

Ожидается, что функция будет доступна только при условии, что пользователь приобрел или разблокировал аудиокнигу на Spotify. В противном случае сервис предложит ее купить.

Поддержка обновления должна быть ограничена рынками, где Spotify уже предлагает аудиокниги, включая США, Великобританию и большую часть Европы. Информации о публичном запуске еще нет, но если тесты будут успешными — Page Match может стать одной из самых продуманных функций аудиокниг, которые мы имеем на сегодня.