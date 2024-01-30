Украинская Википедия празднует 20-летие — 30 января 2004 года на ней появилась первая статья об Атоме

В 2004 году произошло немало важных событий и рождения украиноязычной Википедии (мировая появилась чуть раньше в 2001 году) — одно из них: первая статья о «Атом» создал 30 января киевлянин Юрий Ковалев, который на тот момент проживал в городе Фуджи, Япония. Эта дата считается Днем рождения украинской Википедии.

Уже через четыре года украиноязычный раздел Википедии насчитывал более 100 тысяч статей, а в начале 2020 года была создана миллионная статья. За последние шесть лет популярность украинской Википедии выросла вдвое и это не может не радовать, потому что сами понимаете, что полагаться на русскоязычный раздел сайта ни в коем случае нельзя, как, в принципе, на все что говорят или пишут русские.

Сейчас украинской Википедии — 1 миллион 306 тысяч, и по этому показателю она занимает 14 место среди всех 326 языковых разделов онлайн-энциклопедии, что в целом является очень хорошим результатом. Для сравнения, на первом месте — англоязычная Википедия с более 6 миллионами 774 тысячами статей.

Сайт украинской Википедии продолжает оставаться одним из самых посещаемых в украинском сегменте интернета. Более миллиарда посещений за год сайт впервые имел в 2022 году — такая же динамика сохранилась в 2023-м.

20 лет существования Википедии на украинском языке, более миллиона созданных статей, в которых в целом сделано более 41 миллиона правок — результат работы тысяч волонтеров, которые в свободное время дополняют и редактируют Википедию. На сегодня в украинском разделе онлайн-энциклопедии активными являются 3392 редактор(к)и. Присоединиться к сообществу корреспондентов Википедии могут все желающие.

«Украинский языковой раздел Википедии не просто существует 20 лет. Все это время проект развивали и дальше развивают тысячи волонтеров и волонтерок, которые улучшают содержание онлайн-энциклопедии, строят вики-сообщество, приобщаются к международному викидвижению. Идея, с которой в 2001 году началась Википедия — создать в интернете независимую и открытую для всех базу знаний, обязательно надежных и проверенных, теперь — вполне реальный сайт. Который сегодня является одним из самых посещаемых в сети. Помочь поддерживать украиноязычный раздел этого сайта активным и качественным можете и вы, ведь присоединиться к сообществу редакторов Википедии и других википроектов может каждый и каждая», — комментирует Илья Корнийко, председатель Правления ОО «Викимедиа Украина».

Уже по многолетней традиции ко дню рождения энциклопедии общественная организация «Викимедиа Украина» проводит Викимарафон — кампанию по наполнению Википедии как можно большим количеством новых статей. Все участники, которые до 4 февраля включительно создадут хотя бы одну статью в соответствии с правила марафонаполучат сувениры с логотипом Википедии от организаторов. В рамках Викимарафона также происходят офлайн-встречи в ряде различных регионах Украины — от Прикарпатья до Харьковщины — и для украинцев за рубежом.

На днях пластун и эксперт по стратегическим коммуникациям Ярема Дух опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием «Дикі танці, Помаранчева революція, яйце Януковича – 2004: як це було?». Это довольно интересный с исторической точки зрения и одновременно ностальгический контент, который возвращает 2004 год и вспоминает 10 знаковых событий из прошлого, что в итоге определили наше настоящее.