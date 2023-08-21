Украина получит 42+ истребителей F-16 от Нидерландов и Дании — подробнее о модификациях и возможностях бортов

Сразу за одобрением Соединенными Штатами в лице госсекретаря Энтони Блинкена поставки истребителей F-16 из Дании и Нидерландов в Украину у нас есть детализация относительно их количества.

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Информацию озвучили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер Дании Метте Фредериксен на совместных пресс-конференциях с Владимиром Зеленским. В частности Рютте сообщил, что у Нидерландов есть 42 самолета F-16. Из них часть необходима для обеспечения обучения пилотов в Дании, а позже — в Румынии. Другие самолеты будут переданы Украине окончательно.

Впрочем, Зеленський в официальном телеграм-канале сообщил, что Нидерланды предоставят Украине именно 42 самолета. После тренировки пилотов и инженеров.

Фредериксен сообщила, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16. На этот раз противоречий с официальным телеграм-каналом Президента Украины не возникло.

Какие именно самолеты передадут Украине

Информацию про модификации F-16 и про авиафлот Дании детально расписал в FB Алексей Парновский. Большинство самолетов, готовящихся для поставки в Украину — модификация F-16AM/BM Block 20 MLU. Общая черта — все Block 20 могут применять ракеты воздух-воздух средней дальности AIM-7 и AIM-120, а также противокорабельные ракеты AGM-84 и противорадиолокационные ракеты AGM-45 и AGM-88.

В частности двухместный учебно-боевой F-16, в котором позируют президент Украины и премьер Дании, построен на заводе Фоккер в Нидерландах 29.04.1988 в модификации F-16B Block 15 OCU, а 22.02.2001 был модернизирован до F-16BM Block 20 MLU.