Украинские киберспортсмены из Monte выбили из борьбы IEM Katowice 2024 российскую Cloud9

5 февраля украинская киберспортивная команда Monte провела второй матч на турнире по CS 2 IEM Katowice 2024. Их соперниками стала российская команда Cloud9. Матч проходил в формате bo3.

В нижней сетке группы B Monte нанесла сокрушительное поражение Cloud9 со счетом 2:0. Сначала украинская команда победила на карте Overpass – 13:11. На карте Mirage украинцы также были сильнее россиян – 13:11. После своего поражения, Cloud9 вылетела из турнира и прекратила дальнейшую борьбу за призы.

.@Monte_Esports close out the series 2-0 and eliminate @C9CSGO from #IEM Katowice 2024.

13-11 Overpass

13-11 Mirage pic.twitter.com/DbjvT1m1n3

— Intel® Extreme Masters (@IEM) February 5, 2024