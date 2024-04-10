Украинские разработчики создали приложение для учета аистов

Об этом стало известно из сообщение в Украинском обществе охраны птиц.
Общество отмечает, что собранные данные важны для ученых и необходимы для контроля за состоянием популяции аистов и разработки мероприятий по охране этого вида птиц.
«Украина имеет одну из крупнейших в Европе популяций аистов — ориентировочно 35-45 тысяч гнездовых пар», — отмечают ученые.
Как это будет работать?
Для учета аистов ученым нужна такая информация:
- когда птицы вернулись в Украину;
- сколько пар заняли гнезда;
- насколько успешно они вывели потомство (сколько птенцов выросли и покинули гнездо у каждой из пар).
По международной методике гнездо считается занятым, если пара аистов держалась возле него хотя бы с месяц, независимо от результата гнездования. Отмечается, что количество птенцов лучше всего подсчитывать во второй половине июня — первой половине июля, когда они уже подросли.
Учетные данные можно предоставлять через смартфон с помощью специального модуля, разработанного специалистами общества на базе международной природоохранной программы по сбору данных SMART.
Ниже — видеоинструкция как заполнять и пересылать учетные данные.
Как пользоваться приложением
На данный момент доступны версии для IOS и для Android.
Затем нужно загрузить необходимую конфигурацию для учета аистов.
Всем участникам учета будет предоставлена информация о полученных результатах: сколько аистовых пар у нас удалось зарегистрировать, как они распределены по территории Украины, сколько птенцов им удалось вывести.