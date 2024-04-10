Украинские разработчики создали приложение для учета аистов

Украинские разработчики создали мобильное приложение для отслеживания количества аистов.

Об этом стало известно из сообщение в Украинском обществе охраны птиц.

Общество отмечает, что собранные данные важны для ученых и необходимы для контроля за состоянием популяции аистов и разработки мероприятий по охране этого вида птиц.

«Украина имеет одну из крупнейших в Европе популяций аистов — ориентировочно 35-45 тысяч гнездовых пар», — отмечают ученые.

Как это будет работать?

Для учета аистов ученым нужна такая информация:

когда птицы вернулись в Украину;

сколько пар заняли гнезда;

насколько успешно они вывели потомство (сколько птенцов выросли и покинули гнездо у каждой из пар).

По международной методике гнездо считается занятым, если пара аистов держалась возле него хотя бы с месяц, независимо от результата гнездования. Отмечается, что количество птенцов лучше всего подсчитывать во второй половине июня — первой половине июля, когда они уже подросли.

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Учетные данные можно предоставлять через смартфон с помощью специального модуля, разработанного специалистами общества на базе международной природоохранной программы по сбору данных SMART.

Ниже — видеоинструкция как заполнять и пересылать учетные данные.

Как пользоваться приложением

На данный момент доступны версии для IOS и для Android.

Затем нужно загрузить необходимую конфигурацию для учета аистов.

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Всем участникам учета будет предоставлена информация о полученных результатах: сколько аистовых пар у нас удалось зарегистрировать, как они распределены по территории Украины, сколько птенцов им удалось вывести.