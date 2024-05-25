Украинские истребители получили бомбы GBU-39 — высокоточные, мощные, недорогие

Воздушные Силы Украины приспособили американские бомбы GBU-39 для советских истребителей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Также в сети появилось фото, на котором изображены бомбы, закрепленные под крылом самолета, на одной написана дата 12 мая 2024 года.

Аккаунт X Twitter MilitaryAviationInUa рассказывает, что бомбы соединили с самолетами МиГ-29 и Су-27. По бомбы подвешены под крылом на двух держателях, то есть один самолет может нести 8 таких бомб OSINTtechnical говорит, что это одно из самых значительных обновлений для украинских самолетов. бомбы GBU-39 мощные, их есть большое количество, они стоят $36 000 — гораздо меньше, чем ракеты GMLRS или Excalibur. Видео демонстрирует работу и мощность этого боеприпаса.

Эффективность применения управляемой высокоточной авиационной бомбы GBU-39 составляет 90%. Они устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы, а небольшой размер затрудняет их обезвреживание. Бомба весит 130 кг, имеет 19 см в диаметре и 1,8 м в длину. При условии сброса с большой высоты бомба имеет дальность полета до 110 км. Этому способствуют крылья, которые разлагаются после запуска.

Вольфрамовый наконечник позволяет бомбе пробивать бетон. Перед сбросом можно выбрать режим подрыва в воздухе или задержки взрыва после попадания. Точность обеспечивает инерционная система наведения или GPS. Бомбы также частью печально известного боеприпаса GLSDB для HIMARS, который научились «глушить» российские оккупанты.