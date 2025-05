Украинский хардкор-платформер Through the Nightmares о тюрьме ужасов получил демо и трейлер (+дата релиза)

Украинский платформер Through the Nightmares от команды Sandman наконец-то получил окончательную дату релиза и демо для консолей.

Разработка игры длилась девять лети сейчас проект выходит на финишную прямую. В Steam проект уже успел собрать базу игроков, которые испытали на себе страдания из-за этой хардкорной игры. Они уже знают, что Through the Nightmares — это платформер в стиле «умер, попробовал еще и так по кругу».

В Through the Nightmares игрок становится Песчаным человеком — добрый дух, приносящий приятные сны. Он противостоит искаженному богу сна Морфею, который похитил детей и превратил сны в тюрьму, а Песчаный человек наоборот спасает их. Одной из главных игровых механик является возможность изменять размер персонажа, с чем связано немало головоломок и скрытых элементов. Функция влияет на инерцию, траекторию прыжков, взаимодействие с ловушками и открывает новые пути на уровнях.

Среди других особенностей:

Мгновенное возрождение после смерти.

Контрольные точки через коллекционные предметы — сам выбираешь, где безопасно сохранить прогресс.

Реактивная среда, которая меняется от ваших действий.

Реактивная среда, которая меняется от ваших действий. Коллекционные предметы с историей — они раскрывают прошлое детей и правду о Морфее.

Жуткий саундтрек и low-poly стиль Стиль 3D-графики, где объекты имеют простые формы с видимыми гранями. Выглядит так, будто все составлено из больших кусочков, как бумажные фигурки или старые видеоигры

Пройти демо с первого раза будет очень трудно из-за безжалостности игры. Новый трейлер подчеркивает сложность игры и показывает несколько новых моментов из геймплея. Впервые демо доступно на PlayStation и Xbox, а игроки на Steam могли поиграть еще с более ранних версий. А вот чуть позже получит демо Nintendo Switch — 5 июня.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Окончательная версия Through the Nightmares содержит более 45 уровней, разделенных на 3 раздела и 6 мрачных локаций, каждая из которых — олицетворение детского страха. Среди них есть темные леса и рассыпающиеся замки, а вместе с тем классические монстры из-под кровати. Также локации наполнены другими живыми страхами детей: пауками, кишащими по стенам, зловещими силуэтами среди деревьев, шоссе с машинами и тому подобное.

Полная версия Through the Nightmares выйдет 19 июня 2025 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. На консолях издателем выступает украинская студия Pingle, которая ранее работала над портами многих международных игр.

Источник: пресс-релиз Sandman