Новости Игры 27.05.2025 в 17:53 comment views icon

Украинский хардкор-платформер Through the Nightmares о тюрьме ужасов получил демо и трейлер (+дата релиза)

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Украинский хардкор-платформер Through the Nightmares о тюрьме ужасов получил демо и трейлер (+дата релиза)

Украинский платформер Through the Nightmares от команды Sandman наконец-то получил окончательную дату релиза и демо для консолей.

Разработка игры длилась девять лети сейчас проект выходит на финишную прямую. В Steam проект уже успел собрать базу игроков, которые испытали на себе страдания из-за этой хардкорной игры. Они уже знают, что Through the Nightmares — это платформер в стиле «умер, попробовал еще и так по кругу».

В Through the Nightmares игрок становится Песчаным человеком — добрый дух, приносящий приятные сны. Он противостоит искаженному богу сна Морфею, который похитил детей и превратил сны в тюрьму, а Песчаный человек наоборот спасает их. Одной из главных игровых механик является возможность изменять размер персонажа, с чем связано немало головоломок и скрытых элементов. Функция влияет на инерцию, траекторию прыжков, взаимодействие с ловушками и открывает новые пути на уровнях.

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Среди других особенностей:

  • Мгновенное возрождение после смерти.
  • Контрольные точки через коллекционные предметы — сам выбираешь, где безопасно сохранить прогресс.
    Реактивная среда, которая меняется от ваших действий.
  • Коллекционные предметы с историей — они раскрывают прошлое детей и правду о Морфее.
  • Жуткий саундтрек и low-poly стильСтиль 3D-графики, где объекты имеют простые формы с видимыми гранями. Выглядит так, будто все составлено из больших кусочков, как бумажные фигурки или старые видеоигры, который прекрасно передает атмосферу кошмаров.

Пройти демо с первого раза будет очень трудно из-за безжалостности игры. Новый трейлер подчеркивает сложность игры и показывает несколько новых моментов из геймплея. Впервые демо доступно на PlayStation и Xbox, а игроки на Steam могли поиграть еще с более ранних версий. А вот чуть позже получит демо Nintendo Switch — 5 июня.

Окончательная версия Through the Nightmares содержит более 45 уровней, разделенных на 3 раздела и 6 мрачных локаций, каждая из которых — олицетворение детского страха. Среди них есть темные леса и рассыпающиеся замки, а вместе с тем классические монстры из-под кровати. Также локации наполнены другими живыми страхами детей: пауками, кишащими по стенам, зловещими силуэтами среди деревьев, шоссе с машинами и тому подобное.

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Полная версия Through the Nightmares выйдет 19 июня 2025 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. На консолях издателем выступает украинская студия Pingle, которая ранее работала над портами многих международных игр.

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Источник: пресс-релиз Sandman

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