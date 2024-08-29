Украинский истребитель F-16 разбился во время обстрела 26 августа, — WSJ

Истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ уничтожен в понедельник. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя США.

Катастрофа произошла всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину. Первоначальная информация указывает на то, что самолет не был сбит огнем противника, хотя авария произошла во время российской воздушной атаки.

Издание указывает, что предварительно речь идет об ошибке пилота. Воздушные силы ВСУ не подтверждали эту информацию.

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