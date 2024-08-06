Украинцы в Польше открывают 11,2% всех новых бизнесов — ИТ на втором месте по популярности

Как сообщает Польский экономический институт, за последние два с половиной года (с января 2022 года по июнь 2024 года) в Польше было создано около 59 800 украинских активных индивидуальных предприятий (JDG). Этот период почти полностью охватывает период российско-украинской войны.

В первой половине 2024 года граждане Украины создали более чем каждый десятый бизнес в Польше (11,2%). При этом 77% активных, недавно зарегистрированных иностранцами в Польше бизнесов, управляли украинцы.

Украинские предприниматели в Польше чаще всего открывают бизнес в следующих отраслях:

строительство (23%),

информация и коммуникации (19%)

другие виды деятельности в сфере услуг (12%).

Украинские мужчины в Польше чаще всего основывают предприятия, связанные со строительством (34%), информацией и связью (23%), а также транспортом и складским хозяйством (11%).

Почти каждое третье предприятие, которым руководят украинские женщины в Польше, занимается другой деятельностью в сфере услуг (30%). На деятельность, связанную с информацией, коммуникациями и торговлей приходится по 11% компаний, основанных гражданками Украины. Вчетверо больше украинок, чем украинцев, занимаются деятельностью, связанной с информацией и коммуникациями (2274 против 603).

Ведение собственного бизнеса в Польше является альтернативой оплачиваемой работе для многих украинцев. На конец июня 2024 года количество застрахованных граждан Украины составляло около 771 тыс. человек, из которых почти 739 тыс. работали как наемные работники или на основании договора поручения или агентского соглашения. В июне 2023 года было застраховано около 748 тыс. украинцев, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

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Источник: Polska Agencja Prasowa