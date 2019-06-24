«Укрэнерго» предупреждает о возможных веерных отключениях электричества из-за жары и недостатка резервных мощностей





В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. В связи с этим по всей территории Украины возможны веерные отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия « Укрэнерго».

Текущая ситуация обусловлена несколькими факторами, но ключевым является повышение температуры воздуха до рекордных значений. Как сообщается, за последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха при пиковом значении потребляемой мощности 17 935 МВт. В « Укрэнерго» подчеркивают, что в таких условиях для обеспечения стабильной подачи электроэнергии необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом. Но их, увы, нет.

«В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резервом из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 — ДТЭК и 4 — Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%», — отмечают в « Укрэнерго».

Ситуация усугубляется тем, что восемь блоков ТЭС (6 — Центрэнерго, 1 — Донбассэнерго и 1 — ДТЭК Энерго) на 2320 МВт были выведены на аварийный ремонт. Если температура воздуха и дальше будет держаться на высоком уровне, то негативная тенденция вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт продолжится, что в итоге может привести к чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

«Это значит, что у Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», — подчеркивают в компании.

Решить вопрос поможет или ускоренный вывод из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО Центрэнерго и Славянской ТЭС Донбассэнерго, или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. В «Укрэнего» также отмечают, что для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС ДТЭК Энерго. По этому поводу «Укрэнерго» уже обратилось с письмом в СНБОУ.

К счастью, синоптики дают обнадеживающих прогноз на эту неделю — жара спадет. То есть, сейчас риск возникновения проблем в энергосистеме и вероятность введения веерных отключений меньше, чем на прошлой неделе. Но ведь лето в самом разгаре и вскоре жара может вернуться.

Источник: « Укрэнерго»