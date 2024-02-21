«Укрпочта» запускает доставку лекарств

Директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский сообщил о запуске нового проекта под названием «Укрпочта.Аптека». Фактически речь идет о доставке лекарств через «Укрпочту», используя ее разветвленную инфраструктуру.

Основная его цель ─ сделать аптеки доступными как можно большему количеству людей в том числе в сельской местности. Это позволит людям получать необходимые лекарства без необходимости ехать в районный центр. В том числе будут предлагаться лекарства в рамках государственной программы «Доступные Лекарства».

Сейчас «Укрпочта» запускает пилотный проект в Донецкой области и приграничных районах Сумской области ─ то есть там, где аптек просто нет.

«А со временем, этот проект покроет 100% территории нашей страны. Вы видели наши новые линии, поэтому доставлять будем быстро и в любой уголок», ─ заявил Смелянский.

Он также добавил, что впоследствии появится возможность заказать лекарства через отделения «Укрпочты», передвижные отделения или у почтальонов, даже там, где нет мобильной связи.

Сейчас заказы принимаются через колл-центр. Впоследствии появится возможность делать заказ онлайн или через приложение.

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«Доставка лекарств, кстати, будет бесплатной, наценка с начала проекта — минимальной. Ниже регулируемой государством», — говорит Игорь Смелянский.

Начальные инвестиции в этот проект за счет собственных средств «Укрпочты» составят 10-15 млн грн.

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