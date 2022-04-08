«Укрпошта» договорилась с 14 странами о бесплатной доставке отправлений в Украину

«Укрпошта» продолжает договариваться с почтами мира о льготных условиях доставки отправлений в Украину на период войны — на сегодня уже 14 почтовых операторов других стран ввели бесплатную доставку отправлений в Украину, сообщает пресc-служба национального почтового оператора

Речь идет о доставке из-за границы к конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона. Эти отправления «Укрпошта» бесплатно доставляет в свои региональные отделения по Украине, где получатели смогут их забрать. Отправлять можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

Почты мира, предлагающие бесплатную доставку в Украину (на 8 апреля)

Австрия . Почта Австрии (Österreichische Post AG) бесплатно отправляет посылки до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров. Подробнее — по ссылке.

. Почта Австрии (Österreichische Post AG) бесплатно отправляет посылки до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров. Подробнее — по ссылке. Армения. Почта Армении с 15 марта снизила стоимость доставки в Украину на 60%. Кроме этого клиенты могут бесплатно отправлять гуманитарную помощь в посылках до 10 кг из Главпочтамта Почты Армении Haypost по адресу: Армения, Ереван, ул. Сарьяна, 22, 0002.

Почта Армении с 15 марта снизила стоимость доставки в Украину на 60%. Кроме этого клиенты могут бесплатно отправлять гуманитарную помощь в посылках до 10 кг из Главпочтамта Почты Армении Haypost по адресу: Армения, Ереван, ул. Сарьяна, 22, 0002. Гернси. Пошта Гернси (Guernsey Post) предоставляет бесплатную услугу по пересылке адресных и безадресных посылок с гуманитарной помощью в Украину. Безадресные посылки принимаются в Главпочтамте и отправляются по адресу склада в Польше, откуда их доставляют в Украину (адрес склада, а также требования к упаковке указаны на сайте). Также можно отправить бесплатную посылку или письмо конкретному адресату из Главпочтамта Envoy House.

Пошта Гернси (Guernsey Post) предоставляет бесплатную услугу по пересылке адресных и безадресных посылок с гуманитарной помощью в Украину. Безадресные посылки принимаются в Главпочтамте и отправляются по адресу склада в Польше, откуда их доставляют в Украину (адрес склада, а также требования к упаковке указаны на сайте). Также можно отправить бесплатную посылку или письмо конкретному адресату из Главпочтамта Envoy House. Гибралтар. С 02.03.2022 года Королевская Почта Гибралтара (Royal Gibraltar Post) доставляет в Украину отправки, в том числе письма, мелкие пакеты и посылки до 5 кг, бесплатно. Гуманитарную почту принимают в Главпочтамте Royal Gibraltar Post Office на Main Street.

С 02.03.2022 года Королевская Почта Гибралтара (Royal Gibraltar Post) доставляет в Украину отправки, в том числе письма, мелкие пакеты и посылки до 5 кг, бесплатно. Гуманитарную почту принимают в Главпочтамте Royal Gibraltar Post Office на Main Street. Грузия. С 01.03.2022 года клиенты почты Грузии (Georgian Post) в каждом почтовом отделении могут отправлять посылки в Украину бесплатно.

С 01.03.2022 года клиенты почты Грузии (Georgian Post) в каждом почтовом отделении могут отправлять посылки в Украину бесплатно. Джерси . С 1 марта Почта Джерси предоставляет бесплатную услугу по пересылке отправлений в Украину. Посылки можно отправить из отделений в Broad Street Post Office и Rue des Pres Post Office.

. С 1 марта Почта Джерси предоставляет бесплатную услугу по пересылке отправлений в Украину. Посылки можно отправить из отделений в Broad Street Post Office и Rue des Pres Post Office. Эстония. Почта Эстонии (Omniva) бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг из всех почтовых отделений. Детали о том, как отправить — по ссылке.

Почта Эстонии (Omniva) бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг из всех почтовых отделений. Детали о том, как отправить — по ссылке. Ирландия. An Post (Почта Ирландии) бесплатно согласилась пересылать в Украину письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправку можно в любом из почтовых отделений An Post. Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для украинцев, эмигрировавших в связи с войной, а именно: пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтового адреса), получение/ отправка денежных переводов Western Union без комиссии.

An Post (Почта Ирландии) бесплатно согласилась пересылать в Украину письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправку можно в любом из почтовых отделений An Post. Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для украинцев, эмигрировавших в связи с войной, а именно: пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтового адреса), получение/ отправка денежных переводов Western Union без комиссии. Кипр. Почта Кипра (Cyprus Post) запустила из своих отделений бесплатную доставку посылок весом до 5 кг в Украину.

Почта Кипра (Cyprus Post) запустила из своих отделений бесплатную доставку посылок весом до 5 кг в Украину. Польша. Почта Польши (Poczta Polska) запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину в отправлении EMS весом до 20 кг. Посылки можно отправить из отделений, принимающих отправку EMS. Подробнее — по ссылке.

Почта Польши (Poczta Polska) запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи в Украину в отправлении EMS весом до 20 кг. Посылки можно отправить из отделений, принимающих отправку EMS. Подробнее — по ссылке. Словения. В отделениях Почты Словении (Pošta Slovenije) в Украину можно отправлять бесплатные посылки с гуманитарной помощью. Детали — по ссылке.

В отделениях Почты Словении (Pošta Slovenije) в Украину можно отправлять бесплатные посылки с гуманитарной помощью. Детали — по ссылке. Словакия. Почта Словакии (Slovenská pošta) бесплатно посылает в Украину посылки весом до 5 кг. Подробнее — по ссылке.

Венгрия. Почта Венгрии (Magyar Posta) бесплатно посылает в Украину посылки из всех почтовых отделений. Подробнее — по ссылке.

Почта Венгрии (Magyar Posta) бесплатно посылает в Украину посылки из всех почтовых отделений. Подробнее — по ссылке. Чехия. Почта Чехии (Česká Pošta) предлагает бесплатное отправление стандартной посылки до 30 кг в Украину. Прежде всего необходимо заполнить таможенную декларацию (лучше это сделать онлайн на www.PoslatZasilku.cz), распечатать ее и принести вместе с посылкой в отделение. Есть возможность заполнить декларацию в почтовом отделении. Клиенты могут отправить в Украину до 5 стандартных посылок (как эконом, так и приоритетных) весом до 30 кг. Подробнее — по ссылке.

«Укрпошта» обеспечивает прием входящих отправлений в Украину более чем из 40 стран мира, а именно — Великобритании, Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Швейцарии, Молдовы, Швеции, Казахстана, Норвегии, Австрии, Чешской республики, Бельгии, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии, Румынии, Греции, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.