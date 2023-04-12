«Укрпошта, где моя посылка?» Украинцы массово жалуются на задержки в доставке отправлений, застрявших на сортировочных терминалах

«Укрпошта», судя по всему, испытывает некоторые проблемы — как минимум последние несколько недель в работе национального почтового оператора наблюдаются серьезные трудности, как с доставкой отправлений, так и с коммуникацией. В соцсетях можно найти немало жалоб на работу главной почты страны — в комментариях под сообщениями на официальных страницах Facebook и Twitter украинцы гневно возмущаются по поводу непонятных задержек в доставке отправлений и неудовлетворительной работы службы поддержки.

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Что произошло

Последние несколько недель «Укрпошта» испытывает проблемы с одной из ключевых услуг, а именно — доставкой международных и внутренних отправлений. Пользователи массово жалуются, что посылки неделями лежат на сортировочных терминалах, а при обращении в службу поддержки подключения оператора можно ждать часами, а то и днями. Далеко за подтверждениями ходить не нужно, достаточно открыть комментарии под сегодняшним постом на Facebook по поводу дополнительного тиража в 1000 экземпляров знаменитой марки «Русскій воєнний корабль, іді…!» в рамках к годовщине ее выхода с целью сбора денег на дроны для ВСУ (рамки за 1600 грн каждая, кстати, уже раскупили, собрав 1 миллион гривен, которые направят на покупку 10 квадрокоптеров).

Главная претензия состоит в том, судя по жалобам в соцсетях, что отправления безнадежно застряли на сортировочных терминалах — в отдельных случаях счет идет на недели. В то же время, достучаться до поддержки очень трудно — подключение живого специалиста нужно ожидать в лучшем случае несколько часов. Очевидно, это взаимосвязано и поддержка просто не успевает за наплывом обращений.

Что говорит почтовый оператор

Если коротко, ничего конкретного. Национальный почтовый оператор пока не прокомментировал эту ситуацию, если не принимать во внимание ответы команды службы поддержки, прямо подтверждающие сам факт «временных задержек в обработке отправлений на сортировочных центрах». Собственно ниже приводим один из недавних шаблонных ответов работников службы поддержки «Укрпошти» на жалобы клиентов по поводу задержки в доставке.

В «Укрпошті» не комментируют, что именно повлекло задержки в обработке отправлений. Сроки полного устранения проблем пока неизвестны. В начале апреля компания заявила о планах полностью автоматизировать сортировку посылок в 2024 году и запуск первого конвейера на 64 направления (потребовалось 5 месяцев на его изготовление и установку). Согласно сообщению почтового оператора, одна полоса может сортировать более 150 000 посылок в сутки, что в 8 раз больше, чем работники «Укрпошти» обрабатывали вручную раньше.