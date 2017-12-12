«Укрпошта» объявила новые тарифы для услуг «Укрпошта Стандарт» и «Укрпошта Експрес», которые начнут действовать с 1 января 2018 года

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Государственный оператор почтовой связи «Укрпошта» обновляет ряд тарифов на отправку внутренней корреспонденции в связи с упрощением тарифной сетки и изменениями себестоимости услуг с 1 января 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В основу тарифной сетки услуги «Укрпошта Стандарт» легли новые предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи, ранее утвержденные НКРСИ.

Стоимость пересылки такого отправления составит 20 гривен (сейчас 24 гривны) в пределах области, а по всей Украине – 25 гривен (сейчас 33,6 гривны).

Отправление весом до 30 кг обойдется в 66 гривен в пределах области и 72 гривны – в пределах Украины. Сейчас отправить такую посылку стоит 38 и 48 гривен соответственно.

Стоимость за возвращения или досылку отправления теперь составит 2,4 гривны за каждый килограмм отправления.

Одновременно были изменены и тарифы для услуги «Укрпошта Експрес».

Стоимость пересылки экспресс-отправления весом 10 кг составит 36 гривен в пределах области и 48 грн – в пределах Украины (сейчас 30 и 42 гривны соответственно). Стоимость отправления весом 30 кг составит 72 гривен в пределах области и 78 гривен – в пределах Украины (сейчас 48 и 60 гривен).

В «Укрпоште» отмечают, что изменения сделают тарифную сетку проще и удобнее для клиента, а компании они помогут оптимизировать затраты на предоставление услуг почтовой связи и повысить заработную плату сотрудникам (статья расходов на оплату труда сейчас составляет до 70% в общей структуре затрат).

Источник: «Укрпошта»